Chicago White Sox colocó a Tim Anderson en lista de lesionado y subió a venezolano

Antes del juego de esta noche en Minnesota ante los Twins, los Chicago WhiteSox colocaron al shortstop Tim Anderson en la lista de lesionados de 10 días con un esguince en la rodilla izquierda y llamaron al infielder venezolano Lenyn Sosa del equipo AAA Charlotte.

Las lesiones siguen afectando al estelar campocorto de los Medias Blancas, quien se estima se perderá de dos (2) a cuatro (4) semanas de juego después de sufrir la lesión en el primer partido de la serie de ayer, versus los Mellizos.

Tim Anderson también se lesionó la temporada pasada de MLB y los patiblancos firmaron al venezolano Elvis Andrus para que lo remplazara en las paradas cortas. Para este año Cghicago mantuvo al criollo en el equipo para que juegue en la segunda base.

Ahora con esta nueva lesión del parador en corto de los White Sox subieron al también venezolano e infielder Lenyn Sosa, quien ya ha jugado con los Medias Blancas en la Gran Carpa en la campaña pasada cuando hizo su debut en el Big Show.

Hay que ver si los patiblancos pasan a Elvis Andrus al shortstop o si lo mantienen en la intermedia o ponen a Lenyn Sosa en el campo corto o en la segunda base. El joven es el prospecto número ocho (8) del equipo.

Lenyn Sosa viene de demostrar su talento con los Leones del Caracas en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en especial con el bate en el tiempo que Chicago le dio permiso para jugar en su tierra.

Prior to tonight’s game at Minnesota, the #WhiteSox placed shortstop Tim Anderson on the 10-day injured list with a sprained left knee and recalled infielder Lenyn Sosa from Class AAA Charlotte.

— Chicago White Sox (@whitesox) April 11, 2023