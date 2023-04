Jordan Walker impone racha de hits nunca antes vista en los St. Louis Cardinals

El prospecto de los St. Louis Cardinals, Jordan Walker sigue dando de que hablar en su inicio de carrera en las Grandes Ligas – MLB, ya que impuso una racha de hits nunca antes vista en la historia de esta franquicia de la Liga Nacional.

La proyección de Jordan Walker con los St. Louis Cardinals es realmente increíble, por eso es de los principales prospectos de este deporte, razón por la que no sorprende ver como su impacto ha sido totalmente inmediato en las Grandes Ligas – MLB esta temporada 2023. El joven jardinero registró una marca de hits nunca antes vista en su organización, y eso que ese uniforme se lo han puestos históricos como Albert Pujols y Yadier Molina, dos futuros miembros del Salón de la Fama.

El pasado lunes en el juego ante los Colorado Rockies, Walker conectó imparable y ha bateado de hit en 10 juegos consecutivos para comenzar su carrera en la MLB esta temporada 2023, la racha de hits más larga para comenzar una carrera en la historia de la franquicia de los Cardinals.

Jordan Walker has hit safely in 10 straight games to begin his career, the longest hit streak to start a career in Cardinals franchise history. pic.twitter.com/bw4WjpGV1O

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 11, 2023