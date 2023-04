Robert Suárez sufre contratiempo en el camino a su regreso a Grandes Ligas

El relevista venezolano Robert Suárez tiene malas noticias para los San Diego Padres, ya que sufrió un contratiempo en la recuperación de su lesión para debutar en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB.

Robert Suárez comenzó la campaña de 2023 de las Grandes Ligas – MLB en la lista de lesionados de los San Diego Padres, esto debido a una a una rigidez en el brazo e inflamación de las articulaciones. Sin embargo, una resonancia magnética en su momento no reveló daños estructurales, pero un nuevo problema físico retrasa su vuelta a la actividad y debut en la naciente temporada del mejor béisbol del mundo.

Según Kevin Acee, la recuperación de Suárez tras la inflamación del codo se ha ralentizado después de que sintió algo en el brazo derecho mientras jugaba a atrapar, siendo esa la razón por la que no tiene fecha para volver con los Padres a la MLB y así debutar en la temporada 2023.

Robert Suarez’s progression towards a return from elbow inflammation has been slowed after he felt something in his right arm while playing catch

