La inusual celebración de Orioles que a muchos no les podría gustar

La temporada 2023 de las Grandes Ligas aún está comenzando, sin embargo, los Orioles de Baltimore ya tienen una de las celebraciones mas extrañadas en la historia de la liga.

Un grupo de jugadores de los Orioles de Baltimore tomaron algunos sorbos de agua, y los rociaron en el terreno desde el dugout después que el receptor después de un doble de Austin Hays.

Video:

The Orioles are flat out dominating the celebration game pic.twitter.com/kyYoB7GVxX

— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 11, 2023