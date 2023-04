Luis Arráez batea ante Phillies el primer ciclo de la historia de los Marlins

El venezolano Luis Arráez no para de batear en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB y este martes bateó el primer ciclo en la historia de la franquicia de los Miami Marlins.

Luis Arráez fue cambiado de equipo para la presente temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, pero su nivel de campeón bate lo demuestra con cualquier uniforme. Este martes, el venezolano conectó el primer ciclo de su carrera y el primero también en la historia de los Miami Marlins, demostrando ante los Philadelphia Phillies su buen momento con el madero en estos primeros encuentros de la naciente zafra.

Mediante el juego de este martes entre Marlins y Phillies, Arráez tuvo una jornada ofensiva pletórica, ya que bateó la escalera o ciclo, con un sencillo, doble, triple y cuadrangular, siendo el primer pelotero de la historia de la organización de Florida que lo logra y además, el sexto venezolano que consigue la hazaña ofensiva en la MLB.

