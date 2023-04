Shohei Ohtani supera récord de 51 años de Nolan Ryan en las Mayores

Pese a que Shohei Ohtani carecía de consistencia en sus primeras tres temporadas, ese no ha sido el caso en las dos últimas temporadas, los números y récords son un gran reflejo de eso en las Grandes Ligas 2023.

Una pequeña muestra fue su mas reciente salida ante los Nacionales de Washigton, donde Ohtani lanzó un total de 7 entradas en blanco sin permitir carreras limpias, una base por bola y 8 ponches, guiando su nombre hacia la historia:

Esta fue la décima apertura consecutiva de Ohtani en la que no permite mas de 2 carreras, un nuevo récord en la historia de Los Angelinos de Anaheim, superando la racha de nueve juegos de esta magnitud que tuvo Nolan Ryan con dicha organizacion en la temporada 1972.

Tonight was Shohei Ohtani’s 10th consecutive pitching start allowing two-or-fewer runs, which is a new #Angels record.

Nolan Ryan had a nine game streak across the 1972-73 seasons.

