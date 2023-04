Texas Rangers perdieron por lesión a su shortstop estrella

Los Texas Rangers anunciaron hoy que colocaron al campocorto Corey Seager en la lista de lesionados de 10 días.

El buen comienzo de campaña 2023 de MLB de Texas, quien lidera la división Oeste de la Liga Americana jugando para siete (7) juegos ganados y cuatro (4) partidos perdidos se ve empañado por la distensión del tendón de la corva izquierda de Corey con lo que se perderá al menos cuatro (4) semanas de juego.

Seager abandonó el juego del martes por la noche contra los Kansas City Royals en la parte baja de la quinta entrada con tensión en el tendón de la corva izquierda mientras corría a la segunda base con un doble hacia la banda contraria.

Antes de su lesión estaba bateando para una línea ofensiva de: .359 .469 1.007 y se ubica entre los mejores paradores en corto del Joven Circuito en la campaña de este año.

Los Rangers activaron al jardinero Leody Taveras para ocupar el lugar en el roster que dejó la lesión de Corey Seager.

El shortstop está en su segunda zafra con Texas después de firmar un contrato de 10 años por 325 millones de dólares.

The Texas Rangers today announced the following roster moves:

– SS Corey Seager placed on 10-day Injured List (Left hamstring strain)

– OF Leody Taveras activated from 10-day Injured List

— Texas Rangers PR (@TXRangersPR) April 12, 2023