A.J Hinch saca de juego a Javy Báez tras error de pequeñas ligas

El campocorto de los Tigres de Detroit, Javier Báez, fue sacado del juego y enviado al hotel después en medio del juego del jueves contra los Azulejos de Toronto por el manager A.J. Hinch, luego que el boricua cometiera un error corriendo las bases.

Cuando Akil Baddoo de los Tigres conectó un elevado de out al jardinero central con un out en la parte alta de la segunda, Báez, que estaba en la segunda base, olvidó cuántos outs había e inmediatamente se fue hacia la tercera.

Después de darse cuenta de su error, se detuvo frustrado y no hizo ningún intento de regresar, lo que provocó que los Blue Jays completaran fácilmente la doble matanza.

Poco después las cámaras captaron a Javier Báez y A.J Hinch, manager de los Tigres, conversando en el dugot después de la entrada, antes de que el jugador de cuadro entrara a la casa club con la camiseta desabrochada.

Video:

Javier Baez was pulled from the game on Thursday night when this base running blunder caused the Tigers to run into a double play.

Manager A.J. Hinch called him into the tunnel and Baez did not return to the game.

