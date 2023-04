Freddie Freeman tomó turno de casi seis minutos de duración

Freddie Freeman el primera base de Los Angeles Dodgers se tiró un turnazo de 15 lanzamientos ante los San Francisco Giants.

A pesar del cronometro de pitcheo implementado para la temporada 2023 de MLB con la intención de reducir el tiempo de juego en especial el muerto, el canadiense estuvo en el home plate por cinco (5) minutos y 40 segundos.

En la alta del sexta entrada el inicialista vino a la goma con tres (3) en bases y el juego empatado a tres (3) carreras ante el también zurdo Taylor Rogers y terminó sacando el boleto para que Los Angeles anotara de caballito la rayita de romper el empate e irse arriba en pizarra cuatro (4) carreras por tres (3).

En el turno Freedie Freman sacó 15 pitcheos, bateó nueve (9) fouls seguidos y 11 en total. Esta fue la secuencia de los lanzamientos en el mismo:

All 15 pitches from Freddie Freeman’s at bat that lasted 5 minutes and 40 seconds

It included NINE STRAIGHT foul balls and 11 total pic.twitter.com/oA9jk1PLhj

— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 13, 2023