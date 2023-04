Lanzador de Giants tira su guante a la basura tras una mala salida

El lanzador Taylor Rogers de los Gigantes de San Francisco tuvo una mala noche el pasado miércoles y su guante terminó pagando los platos rotos al irse directamente al zafacón del dugout de su equipo.

Mediante el último juego de la serie entre Los Angeles Dodgers y Gigantes de San Francisco, Taylor Rogers entró a lanzar en la sexta entrada con el juego empatado 3 carreras por 3, comenzó la entrada otorgando tres bases por bolas consecutivas a Trayce Thompson, Chris Taylor y Mookie Betts, llenando las bases sin outs.

El cuarto y último bateador que enfrentó fue a Freddie Freeman, a quien Rogers le otorgó otra base por bola luego de un turno sumamente peleado de 15 lanzamientos, lo que provocó que el dirigente Gabe Kapler entrara a sacarlo del juego de manera inmediata.

Taylor Rogers iba saliendo del terreno sumamente enojado consigo mismo, una vez que llegó al dugout comenzó a caminar sin parar de un costado a otro hasta que de momento tomó su guante y lo tiró a la basura.

Video:

Taylor Rogers throws his glove in the trash and shows some frustration after a tough outing 🗑️

(via @NBCSGiants)pic.twitter.com/9ttSq8FZPS

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 13, 2023