Prepara estos rollitos vietnamitas con pollo y verduras y salsa de cacahuete y disfruta de un bocado repleto de sabor, combinando diferentes texturas y además saludable ya que va repleto de verduras frescas. Para acompañar me encanta preparar una sencilla salsa de cacahuete pero puedes utilizar la salsa que prefieras o simplemente comerlos tal cual o mojándolos un poco en salsa de soja.

Si te gusta esta receta seguro que te encantará preparar los clásicos rollitos de primavera caseros. También están buenísimos los panes bao caseros al vapor y otras recetas asiáticas como el arroz tres delicias, el ramen japonés o los noodles o fideos chinos con gambas y verduras.

Ingredientes para preparar rollitos vietnamitas con pollo y verduras y salsa de cacahuete (12 unidades, para 4 raciones):

12 obleas de papel de arroz.

100 g de fideos de arroz.

500 g de pollo. Si es pollo asado o ya cocinado, mejor que mejor porque así te ahorras el tener que cocinarlo y por supuesto puedes utilizar otro tipo de carne o incluso langostinos cocidos.

2 cogollos de lechuga.

24 hojas de hierbabuena.

1 pepino.

1 zanahoria.

Para la salsa de cacahuete: 40 g de crema de cacahuete. Si quieres puedes prepararla casera con nuestra receta de crema de cacahuete casera . 30 g de salsa de soja. 40 g de agua. 20 g de miel o sirope de arce. 1 cucharada sopera de vinagre de arroz o 1 cucharadita de postre de zumo de lima o de limón. 1 cucharada sopera de aceite de sésamo. Copos de chile seco, guindillas secas o cualquier otro ingrediente picante si te gusta que pique un poco la salsa. Para decorar unos cacahuetes tostados picados y más chile seco si lo estás utilizando.



Preparación, cómo hacer la receta de rollitos vietnamitas con pollo y verduras y salsa de cacahuete:

Empieza preparando la salsa de cacahuete. Pon en un cazo todos sus ingredientes: la crema de cacahuete, la salsa de soja, el agua, la miel, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo y los copos de chile. Pon el cazo a fuego suave, mezcla mientras los ingredientes para que se integren entre sí y en cuanto empiece a burbujear aparta el cazo del fuego y ya la tienes lista. No olvides probarla por si quieres rectificarla de algún ingrediente y si prefieres que quede más líquida no tienes más que añadirle un poco de agua. Para los rollitos ten previamente cocinada la carne que vayas a utilizar o los langostinos ya pelados ya que lo ideal es añadirlos al rollito cuando estén fríos. Lo más sencillo es utilizar sobras de otras recetas, de carnes cocinadas de cualquier forma, ya sean asadas, guisadas, cocidas o a la plancha, en este caso córtalas en rodajas. Aún así lo más rápido si no tienes nada hecho es cocinar a la plancha con un poco de aceite y sal unas pechugas de pollo cortadas en rodajas finitas, simplemente hasta que se doren un poco. Pon los fideos de arroz en un recipiente rectangular y vierte encima agua fría hasta cubrirlos, con eso será suficiente para que se hidraten. Corta el cogollo de lechuga separando sus hojas, lávalas con agua fría y déjalas escurriendo sobre un escurridor. Lava las hojas de hierbabuena con agua fría y sécalas con papel de cocina. Pela el pepino y la zanahoria con un pelapatatas y después córtalos por en medio, después por la mitad y por último en tiras o palitos. Prepara sobre la encimera todos los ingredientes para empezar a darle forma a los rollitos vietnamitas. En un bol echa agua fría y empieza cogiendo una oblea de papel de arroz. Sumérgela en el bol girándola un poco para que se empape por completo, escúrrela un poco y ponla sobre una tabla o bandeja, verás que no necesita más que esos pocos segundos para hidratarse. En el borde coloca una hoja de lechuga y encima dos hojas de hierbabuena. Añade 2 o 3 palitos de zanahoria y otros 2 o 3 de pepino. Incorpora el pollo. Empieza a enrollar la oblea de papel de arroz sobre sí misma cubriendo los ingredientes y apretando un poco para que queden bien sujetos. Cuando los tengas completamente cubiertos dobla los laterales hacia el centro y después sigue enrollando para que el rollo vietnamita quede perfectamente sellado. Pásalo a un plato aparte y sigue con el resto de rollitos. A la hora de servir los rollitos vietnamitas a mi me gusta cortarlos por la mitad y ponerlos en un plato o bandeja. Acompaña con la salsa de cacahuete en un recipiente a modo de cuenco bajo y decórala con los cacahuetes tostados y los copos de chile seco.

Tiempo: 45 minutos si tienes la carne ya cocinada

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Lo ideal es comer esta receta al momento de prepararla ya que las verduras seguirán crujientes y en su punto. Aún así puedes dejarlos hechos con unas horas de antelación pero ya has visto que el proceso de rellenarlos es muy sencillo y rápido. Si te sobran puedes conservarlos en la nevera un par de días en un recipiente cerrado y si te sobra salsa se conservará en la nevera 4-5 días o incluso más y también puedes congelarla.

Se trata de un bocado fantástico gracias a la combinación de ingredientes que lleva, con sus diferentes sabores y texturas. Además antes de cada bocado puedes mojar un poco el rollito en la salsa, le queda de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de rollitos vietnamitas con pollo y verduras y salsa de cacahuete:

Puedes cambiar los ingredientes a tu gusto, añadiendo las verduras que prefieras y también el tipo de carne e incluso utilizar pescados como el salmón o el atún rojo por ejemplo.

Cualquier salsa que te guste le sentará genial a estos rollitos e ideal si tiene algún toque asiático. Puedes simplemente mezclar un poco de mayonesa con salsa de soja o preparar esta deliciosa salsa agridulce china casera o la salsa curry casera.

Una vez hechos se pueden cocinar a la plancha, freír u hornear pero en ese caso lo ideal es utilizar otro tipo de relleno, por ejemplo el de estos rollitos de primavera.

Consejos:

Si no tienes o no encuentras algunos de los ingredientes de la salsa de cacahuete no pasa nada. Diría que lo fundamental es la salsa de cacahuete, la salsa de soja y utilizar algún ingrediente ácido (vinagre, lima o limón).

Puedes tomar los rollitos vietnamitas como una forma diferente y original de comer ensalada. Simplemente ten en casa las obleas de papel de arroz y recurre a ellas cuando quieras preparar un plato repleto de verduras frescas y con alguna sobra que tengas ya cocinada de carne, pescado o marisco.