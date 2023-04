+VIDEO | Suju afirma que hay funcionarios del Dgcim detenidos en el Sebin

La abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, comentó que dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) hay funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detenidos.

«A mi me han dado información que no he podido corroborar porque por supuesto no estoy allá, que hay funcionarios del Dgcim detenidos en el Sebin y que incluso han citado algunos a declarar dentro de las instalaciones de El Helicoide», manifestó Suju durante una entrevista en el programa Aló… Buenas Noches

En ese sentido, la también directora ejecutiva del Instituto Casla calificó estos rumores como «interesantes» ya que a su juicio Nicolás Maduro estaría en una encrucijada para conocer la realidad de la situación entre el Sebin y el Dgcim.

#13Abr | «Pelea de caimanes»: Tamara Sujú afirma que hay funcionarios de la Dgcim detenidos en el Sebin. pic.twitter.com/MqQwPWcH39 — 800 Noticias (@800Noticias_) April 13, 2023



