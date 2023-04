Chile afina su política nacional del litio, que incluye una empresa 100% estatal

La Administración de Gabriel Boric, a 13 meses de su instalación, ultima los detalles para anunciar antes de que finalice abril su política nacional sobre el litio, una de las materias primas más codiciadas en el mundo por su uso masivo en baterías eléctricas.

Es una carrera contrarreloj, porque hay consenso en que el país sudamericano no puede desaprovechar esta oportunidad: las ventas de carbonato de litio desde tierras chilenas en 2022 alcanzaron los 7.763 millones de dólares, un incremento del 777% respecto a 2021.

Y la carrera por quién se posicionará como líder regional en esta industria. Chile es el segundo productor mundial, después de Australia y por delante de China, pero Argentina le pisa los talones.

Según un informe del banco estadounidense JP Morgan de febrero pasado, en 2030 la producción argentina superaría a la chilena.

“Pronto anunciaremos una Política Nacional del Litio, lo que significa que el Estado asumirá un papel protagónico en la exploración y explotación de este recurso minero no metálico, en colaboración con el sector privado”, escribió el presidente Boric en una columna en EL PAÍS a finales de marzo. “Tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo y nuestra tarea es convertirnos en el mediano plazo en el mayor productor de litio a escala planetaria”.

La explotación de litio en Chile se ha convertido en un tema de primera línea de la agenda pública en los últimos años, luego de que en 2015 estallara un esquema irregular de financiamiento político a través de la Sociedad Minera y Química, SQM, enfocada en minerales no metálicos y propiedad de el polémico empresario Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

El gobierno de izquierda de Boric llegó al poder en marzo de 2022 con la convicción de que el recurso debía ser administrado por el Estado.

Pero como ha sucedido en otras áreas, el programa original ha ido añadiendo matices a lo largo del tiempo.Tres agricultores trabajan en la plantación de litio Rockwood, un salar en el desierto de Atacama.Iván Alvarado (Reuters)

El presidente anunció la creación de una Empresa Nacional del Litio en su cuenta pública anual ante el Congreso el 1 de junio de 2022. Desde entonces, diversas autoridades gubernamentales se han referido al tema, incluido el presidente, y han dejado claro que las privadas tendrán su lugar en esta industria.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, ya avanzó algunas de las definiciones. En su presentación ante la comisión de minería de la Cámara de Diputados, aseguró esta semana que “la Empresa Nacional del Litio, como empresa, será 100% estatal, lo que no significa que pueda asociarse para diferentes salares o trabajos. .” . “Ahí es donde aparece la alianza público-privada”, agregó el Secretario de Estado.

Las palabras del líder de la cartera bajaron las expectativas de las empresas vinculadas a esta industria, que apostaban a que podría haber espacio para participar en la titularidad de la nueva iniciativa.

En los últimos meses, varios de los principales actores mundiales en la explotación del litio han llevado a cabo una intensa vestíbulo ante las autoridades chilenas para no quedar fuera de esta política.

Ninguna empresa, sin embargo, podrá participar en los proyectos público-privados contemplados en la política de litio del Gobierno. Para esta Administración es fundamental el cumplimiento de las normas ambientales, en particular la gestión del agua.

Es un punto clave en el contexto de la severa sequía que atraviesa el país, pues se estima que cada tonelada de litio requiere la evaporación de dos millones de litros de agua.

Ante este tema, la ministra Hernando destacó en su presentación a los diputados que cualquier empresa que quiera participar en esta industria debe hacerlo por extracción directa y no por evaporación, como se explota actualmente en el salar de Atacama, en el norte de Chile. donde se encuentra el 90% de las reservas de litio del país.

En todo caso, el Gobierno Bórico deberá sortear varios obstáculos antes de materializar una Empresa Nacional del Litio 100% estatal.

El proyecto de fundar una nueva empresa debe pasar necesariamente por el Congreso, donde no tendrá un camino fácil. La ley requerirá quórum calificado, el oficialismo no tiene mayoría y la oposición no ha estado abierta a aprobarla.

Bajo este complejo panorama, la Administración de izquierda evalúa distintas alternativas. “Hoy contamos con herramientas que nos permiten hacer las cosas a través de Codelco [la cuprífera estatal] y enami [la Empresa Nacional de Minería]”, aseguró el ministro Hernando.

La cuprífera estatal Codelco controla actualmente el 18% del salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama.

En febrero de 2022 inició su etapa de exploración de litio, ya se constituyó su filial Salar de Maricunga SpA -lo que le permite viabilizar proyectos- y se estima que en el primer semestre de este año comenzará a definir su modelo de negocio .

“Dependiendo de las definiciones que tome el Gobierno sobre el litio, obviamente Codelco va a estudiar de inmediato cómo contribuir al éxito de esta política”, dijo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Sobre Maricunga, Pacheco ha señalado: “Un papel importante de Codelco es ayudar a articular y asociar los esfuerzos de otras empresas que tienen interés allí y han desarrollado su labor de exploración. En la definición del modelo de negocio probablemente vamos a ver cómo Codelco es capaz de articular a otras empresas para trabajar juntas en este proyecto”.

Enami, por su parte, ya trabaja con la pequeña y mediana minería, impulsando proyectos de exploración y explotación de otros minerales.

Un grupo de trabajadores inspecciona una piscina de salmuera en una mina de litio de SQM, en el salar de Atacama.Cristóbal Olivares (Bloomberg)

La nueva política nacional de litio se haría pública la próxima semana, luego de varios aplazamientos. A principios de marzo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que sería dentro de ese mes, lo que no sucedió.

La demora en dar a conocer la propuesta se explica, entre otras cosas, por las tensiones que existen al interior del propio oficialismo en torno a la explotación del litio.

Por un lado, el ala más izquierdista del Gobierno, integrada por el Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric, prefiere que sea principalmente el Estado el que controle el litio chileno y que, si hay participación privada, sea mínima.

Mientras tanto, los moderados del socialismo democrático -que agrupa al Partido Socialista, PPD, radicales y liberales- abogan por una mayor intervención privada en los proyectos de exploración y explotación.

Actualmente, solo dos empresas explotan litio en Chile: la Sociedad Química y Minera, SQM, controlada por la china Tianqi y la controvertida Ponce Lerou, y la estadounidense Albemarle.

Debido a la auge de este mineral, en 2022 ambas empresas habrían aportado al fisco chileno casi 6.000 millones de dólares, entre impuestos y los contratos de arrendamiento que pagan a Corfo, el organismo estatal que tiene la concesión del 55% del salar de Atacama. Solo SQM, que hoy opera al 65% en este lugar, ha informado que su aporte al Estado chileno fue de 5.000 millones de dólares el año pasado.

La suma, sin embargo, ha sido cuestionada por Marcel, el poderoso ministro de finanzas.

