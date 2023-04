Isiah Kiner-Falefa sube a la lomita e hizo lanzamiento a 36 millas

El utility Isiah Kinner Falefa sigue cumpliendo su rol de utility al pie de la letra, esta vez le tocó subir a la lomita ante los Minnesota Twins en la jornada del jueves en las Grandes Ligas.

Un día después de conseguir su hit número 500 en la MLB, el ex alumno de Mid-Pacific Isiah Kiner-Falefa alcanzó otro hito en su carrera el jueves.

Isiah Kinner Falefa subió al montículo por los Yankees de Nueva York en la novena entrada de una derrota aplastante de 11-2 ante los Mellizos de Minnesota, lanzando una entrada en blanco en la que permitió solo un hit.

Falefa se llevó toda la atención al momento de hacer un lanzamiento a 36 millas que cruzó por la cabeza del boricua Jose Miranda de los Twins Minnesota.

Video:

This 38 MPH Eephus pitch from IKF was the slowest tracked pitch in Yankees history

(via @CodifyBaseball) pic.twitter.com/zug2WS6TP3

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) April 14, 2023