Despejar las gramíneas permite ver lo oculto

En medio de una serie de hechos que intentan desviar la atención, el menú informativo se antoja sobre saturado; los temas de interés abundan en medio de las limitaciones a que son sometidas las fuentes fidedignas de información; no obstante, por las rendijas se filtran verdaderos “tubazos informativos” que no pueden pasar desapercibidos, y obligan a despejar el polvo y las gramíneas con los cuales algunos funcionarios intentan cubrir el flujo permanentes de sucesos que se producen a cada minuto, exigiendo una repuesta adecuada y un análisis objetivo por la trascendencia que sus contenidos comportan.

A cada momento las redes sociales son bozaleadas, alineadas y conducidas con granos de alpiste hacia los temas que interesan a las salas situacionales. Los expertos en el manejo de un populismo anacrónico, pulimentado y ensayado con cientos de modelos para su implementación, no han tenido descanso por el empuje de los acontecimientos; al punto en que funcionarios de alto perfil abandonan los últimos vestigios de pudor para salir al ruedo con amenazas de papelillo (la grama resulta insuficiente), auspiciando una alfombra que oculte verdades que gritan, con una limitada acogida por uno que otro despistado que les favorece dándole cabida en redes consolidadas de grupos de opinión.

El desbordamiento de las emociones (positivas o negativas) hace nugatorio cualquier intento de represamiento; así, el deseo oculto de una población silenciosa se convierte en alborozo cuando se anuncia el fin de un ciclo (aunque no fuese el desenlace esperado), y ese sentimiento colectivo de afecto o desprecio no es posible controlarlo con amenazas estridentes y escenográficas, menos si son provenientes de alguien cuya muestra de enfado revela el terror que el inconsciente le dicta al saber su camino decorado con la misma alfombra y visualiza igual auditórium al final de la vereda.

Entre comedias, memes y celebraciones jocosas, que sirven como terapia a frustracheras ocultas, silenciadas por años; que por cierto no revelan la esencia de la idiosincrasia venezolana; más bien es el producto de más de veinte años de adoctrinamiento para la construcción de “un hombre nuevo” brota la realidad, esa verdad que “por sabida se calla y por callada se olvida”. Del juego mesiánico que intenta engañar a Dios y coquetear con el maligno, aparece una materia pendiente oculta en francachelas y clubes de amigos, donde se regala o cede a los compañeros de “fiesta” la joya que se había encomendado preservar y proteger, y de la cual no tenía la potestad para disponer: Nos referimos el territorio venezolanísimo del Esequibo.

Siguiendo el proceso de reclamación, creemos que ningún venezolano o extranjero que haya asumido nuestra nación como su patria chica, pone en duda los derechos arrebatados a Venezuela en medio de componendas coloniales sobre un territorio parte de nuestra geografía; al cual el parasitismo antillano ha “chuleado” bajo el pretexto de una afinidad “ideológica”; a la par que ha sido objeto de un negligente comportamiento, por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de preservar la integridad territorial de la República. La historia venezolana resalta la proverbial labor de nuestras misiones diplomáticas desde 1.848, pasando por el latrocinio británico apoyado por Francia, Rusia y Estados Unidos que culminó con un laudo arbitral amañado en 1.899; sumando los logros del acuerdo de Ginebra en 1.966 y el Protocolo de Puerto España en los inicios de los años 70. Los expertos nacionales han estado pujando con todas las reglas de la diplomacia y la civilidad; solo cuando en nombre de una comunión ideológica se relajó la defensa y nuestros gobernantes entraron a la misma cama con los vecinos, “más que vecinos hermanos” –diría alguien “de buena fe” -, la diplomacia guyanesa reclamó “derecho de pernada” y por tanto usufructo permanente de derechos a los que habían llegado bajo la permisividad de un concubinato vergonzoso.

Sin embargo, y a pesar de la acción negligente del Estado en las últimas décadas, hay razones para no caer en el negativismo; consecuente con la reclamación y defensa de la soberanía nacional sobre territorios ocupados, muchos ciudadanos de gran valía han constituido una cruzada cuyos ecos están sembrados en la conciencia de cada uno de nuestros connaturales de ayer, hoy y siempre. Revisando la historia con la facilidad que nos permiten las nuevas tecnologías, nos encontramos con las posiciones ejemplarizantes de la gestión diplomática de los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, Raúl Leoni y Rafael Caldera para mantener viva la llama de la esperanza en cuanto al derecho venezolano sobre el Esequibo.

Hoy día con la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y aún con la torpeza de quienes gobiernan en una pelea estéril con los entes multilaterales, nos alienta la opinión de dos venezolanos ejemplares a quienes hemos seguido de cerca por sus acertadas exposiciones, que demuestran un conocimiento confiable sobre el tema, sus implicaciones y posibilidades. El primero de ellos, el Dr. Abraham Gómez; quien desde la frontera con el territorio en reclamación con un artículo titulado “Guayana Esequiba: ¿Qué poseemos y contra quien vamos?” nos alienta a creer y sin espíritu triunfalista en la existencia de una ventana hacia el éxito; una posibilidad cierta en tiempos cuando el Derecho Internacional, la observación objetiva del mundo moderno y la preparación de nuestros juristas podría significar una buena lid para culminar el proceso de una vez por todas.

La segunda opinión corresponde al Dr. Carlos Ramírez López, abogado de meritoria trayectoria y posiciones claras. Según su versión de los hechos nos asiste el derecho y sobre todo la razón; dos elementos que combinados hacen una llave auspiciosa para obtener buenos resultados. De no prevalecer la justicia, (como es posible en el ajedrez de la política); queda una instancia no deseada, pero que debe estar en el protocolo y mapa conductual que marque la ruta de una república seria. Esta opción demostraría si los gallos que tanto fantochean y amenazan imperios, no se les ahoga el canto y como cantan arriman en el palenque.

Contrario a las gramíneas oficiales, las jugadas adelantadas y la jocosidad criolla propia de ideologías carroñeras; cuyos méritos dependen de los sentimientos (ya endurecidos por la situación país); hay una realidad oculta que amenaza nuestra poca tranquilidad. El Esequibo es nuestro y lo propio se defiende. La verdad se revela cuando de despeja el terreno de cortinas de humo y gramíneas mentales.

[email protected]



Síguenos en

También puedes seguirnos en ¡No te pierdas de nada!Síguenos en Telegram o únete a nuestro grupo de WhatsApp También puedes seguirnos en Google Noticias