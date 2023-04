Pittsburgh Pirates perdieron a su desigando y primera base y subieron a venezolano

Los Pittsburgh Pirates colocaron al infielder Ji Man Choi en la lista de lesionados de 10 días y llamaron al también jugador de cuadro Tucupita Marcano del equipo Triple-A Indianápolis del sistema de granjas sucursales de Liga Menores.

El coreano sufre de una distensión en el tendón de Aquiles izquierdo. Estaba bateando para una línea ofensiva de; .125 .125 .469 con dos (2) jonrones.

Por su parte el criollo la estaba matando en MiLB con una línea ofensiva de: .422 .458 1.147 con ocho (8) carreras anotadas, 19 hits conectados, un (1) jonrón, 10 carreras empujadas y tres (3) bases robadas.

Tanto Ji Man Choi como Tucipita Marcano llegaron a los Pittsburgh Pirates por la vía del cambio procedentes de los Tampa Bays Rays y los San Diego Padres respectivamente. El asiático arribó pelo a pelo por el lanzador derecho Jack Hartman en la temporada baja de 2022. Mientras que el venezolano lo hizo por el segunda base Adam Frazier y dinero en efectivo, junto con el pitcher derecho Michell Miliano y el jardinero central Jack Suwinski en los cambios de mitad de temporada de 2021.

