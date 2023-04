Yordan Álvarez alcanzó las 300 remolcadas y entra en los libros de historia

El cubano de los Houston Astros, Yordan Álvarez sigue logrando cosas importantes en su carrera en las Grandes Ligas – MLB, ya que recién alcanzó las 300 carreras remolcadas y entró en los libros de récord.

Yordan Álvarez ha cargado con la ofensiva de los Houston Astros en la naciente temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB, ya que a fuerza de batazos a logrado cifras histórica en su carrera que le han permitido entrar en la historia. El cubano recientemente arribó a las 300 carreras remolcadas de por vida y pudo inscribir su nombre junto a leyendas del béisbol de su país y también en una lista entre latinos.

Con un jonrón el viernes ante los Texas Rangers, Álvarez llegó a 17 remolcadas en la campaña 2023 y 300 de por vida en la MLB, convirtiéndose en el jugador nacido en Cuba con menos juegos (380) en llegar a ese número de fletadas, anterior a José Canseco (424). Además, el nacido en Las Tunas también es el segundo pelotero latino que más rápido alcanza las 300 impulsadas después de Albert Pujols.

Yordan Álvarez: 300 RBI.

He became the Cuban born player with fewest games (380) to reach 300 RBI, previous José Canseco (424).

He’s also the 2nd Latino player that fastest reaches 300 RBI after Albert Pujols. pic.twitter.com/Zp02hW99A7

— Francys Romero (@francysromeroFR) April 15, 2023