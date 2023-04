Falta de ética de jugadores de Giants pierde pelota del walk off de Miguel Cabrera

El venezolano Miguel Cabrera dejo en el terreno a los Gigantes de San Francisco con un hit remolcador en la parte baja de la novena entrada en la jornada del sábado en las Grandes Ligas.

Miguel Cabrera se retira al final de la temporada actual de la MLB, aunque suene un poco descabellado este podría ser su último walk off a pesar de que la temporada aún es joven y vendrían mas oportunidades. Sin embargo, nunca se sabe..

La falta de ética de los jugadores de los Gigantes de San Francisco…

El jardinero central Mike Yastrenszi no se preocupó por agarrar la bola del hit de Cabrera al ver que cruzó al infield y que no había probabilidades de hacerle out al corredor en home.

La bola siguió corriendo hacia lo mas profundo del jardin central del Comerica Park, donde uno de los lanzadores de los Gigantes de San Francisco la tomó y se la regaló a un fanático.

Después de la celebración de los Tigres de Detroit, estos comenzaron a preguntar por la bola y no dieron con ella, la bola del posible último hit walk off del legendario Miguel Cabrera se perdió en su totalidad.

Este fue el hit número 3,095 de la carrera del “Papá de los helados”, quien vive su ultimo viaje a nivel profesional en el mejor beisbol del mundo.