Los Angeles Dodgers firmaron a catcher por la lesión de Will Smith

Los Angeles Dodgers anunciaron hoy la firmaron al receptor Austin Wynns con un contrato de Grandes Ligas y colocaron al careta Will Smith en la lista de lesionados de 7 días con una conmoción cerebral.

Los Azules también informaron que para hacer espacio en el roster de 40 transfirieron al lanzador derecho Alex Reyes a la lista de lesionados de 60 días.

Austin Wynns eligió ser agente libre el pasado viernes 14 de abril de 2023 después de ser designado para la asignación por parte de los San Francisco Giants el eterno rival de Los Angeles Dodgers el 10 de abril de 2023.

El catcher solo tuvo un (1) juego y dos (2) turnos al bate en la temporada 2023 de las Grandes Ligas sin hits. El receptor de 32 años de edad tiene experiencia de cinco (5) campañas en MLB desde 2018 con los Baltimore Orioles.

The Dodgers have signed catcher Austin Wynns to a Major League contract & placed catcher Will Smith on the 7-day injured list with a concussion, retroactive April 13.

In order to make room on the 40-man roster, the Dodgers transferred RHP Alex Reyes to the 60-day injured list.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 16, 2023