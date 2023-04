Trevor Bauer lleva su cómica celebración hasta Japón

El ex-lanzador de la MLB, Trevor Bauer, ha llevado con él su famosa celebración de la espada guardada hasta su nueva liga y lugar de trabajo, la Liga Profesional de Beisbol Japonesa.

Bauer no recibió ofertas de equipos de la MLB por su vinculación a un acoso de violencia sexual y recibió una historia suspensión de 324 juegos, asi que no tuvo otra opción que buscar trabajo en el oriente. El derecho terminó firmando un acuerdo de una temporada por la suma de 4 millones de dolares con los Yokohama BayStars.

Recientemente, hizo su debut con los Yokohama BayStars, pero en Ligas Menores, eso con el fin de recuperar su forma verdadera luego de casi dos anos completos sin lanzar en el beisbol profesional.

Trevor Bauer enseguida mostró sus ocurrencias y mostró que algunas cosas aún no cambian. Durante la primera entrada en su regreso al beisbol profesional, Bauer consiguió ponchar al último bateador de la primera entrada y le agregó el famoso perreo de “la espada guardada”.

Video:

Trevor Bauer does the sword celebration in a Japanese Minor League game pic.twitter.com/WTDmCRi2Sr

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 16, 2023