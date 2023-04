Cuatro muertos y varios heridos deja tiroteo en Alabama, EEUU

Cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el sábado en la noche en Alabama, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en una fiesta de cumpleaños a eso de las 10:30 p.m., informó el sargento Jeremy Burkett de la agencia policial de Alabama. No hubo confirmación inicial sobre la causa del tiroteo. No se sabía si había alguien detenido.

«Trágicamente se perdieron cuatro vidas en este incidente y hay una multitud de heridas», indicó Burkett en conferencia de prensa el domingo en la mañana.

El jefe policial de Dadeville, Jonathan L. Floyd, se veía conmovido al hablar en la conferencia de prensa.

«Lo que hemos visto es algo que ninguna comunidad debería vivir. Solo les pido su paciencia. Será un proceso largo, pero yo les pido sus plegarias», dijo Floyd.

El pastor Ben Hayes, capellán de la policía de Dadeville y del equipo de fútbol americano escolar local, dijo que la mayoría de las víctimas eran adolescentes porque el tiroteo ocurrió en una fiesta de cumpleaños para un joven de 16 años. Indicó que el hecho ha estremecido a la comunidad, donde la violencia armada es sumamente inusual.

«Uno de los jóvenes que murió era uno de nuestros atletas más talentosos y era un gran tipo. Yo conocía a muchos de estos jóvenes. Dadeville es un pueblo pequeño y esto nos afectará a todos», aseveró.

Los estudiantes del condado Tallapoosa tendrán asistencia psicológica disponible el lunes, indicó el superintendente escolar Raymond C. Porter.

El suceso ocurrió en la zona de Dadeville, reportó La emisora WRBL-TV reportó que el hecho ocurrió durante una fiesta de cumpleaños de un adolescente en un estudio de danza. Mostró mostró cinta policial y gran cantidad de agentes alrededor del Mahogany Masterpiece Dance Studio.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey lamentó el suceso.

«Esta mañana, acompaño en su dolor a la gente de Dadeville y de toda Alabama. La delincuencia armada NO TIENE lugar en nuestro estado, y estamos siendo actualizados de los acontecimientos por las agencias policiales», dijo la gobernadora en las redes sociales.

La Casa Blanca indicó que el presidente Joe Biden está al tanto de la situación.

Dadeville, que tiene unos 3.200 habitantes, está en el este de Alabama, a unos 92 kilómetros (57 millas) al noreste de Montgomery, Alabama.



Síguenos en

También puedes seguirnos en ¡No te pierdas de nada!Síguenos en Telegram o únete a nuestro grupo de WhatsApp También puedes seguirnos en Google Noticias