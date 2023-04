Fiesta y tarifas aéreas reactivan turismo en Margarita

En el segundo semestre de 2022 se esperaba una reactivación económica del turismo receptivo en la isla de Margarita. Pero no ocurrió.

Para el sector empresarial se debió a una combinación de factores entre los que destacan la inflación, la caída del poder adquisitivo y la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Este año, sin embargo, las expectativas en las temporadas vacacionales resurgieron y Semana Santa acaba de enviar una señal positiva

Esta vez hubo un aumento de 66% en el número de visitantes durante el asueto santo en comparación con la temporada del pasado año; es decir de de 18.188 turistas a 30.258, según registro oficial de la Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta.

Esas cifras especifican, además, que a Margarita llegaron por vía aérea 18.340 pasajeros, 37% más en relación a 2022; así como 11.918 personas por ferrys, contra las 4.803 del pasado año, un notable incremento de 148%.

Estos registros han generado optimismo, cauteloso en algunos sectores dada la magnitud de la diferencia con respecto a cifras de tiempos mejores, aunque retador y voluntarioso en otros por asumir la sostenibilidad y el impulso de esos números con esfuerzos y estrategias de mercadeo audaces en el corto y mediano plazo.

Para Viviana Vethencourt, presidenta de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, la conectividad aérea y marítima y la superación de las limitaciones impuestas por la pandemia, aportaron a la recuperación del sector en Semana Santa.

-En cuanto a la conectividad aérea, mejoró mucho porque previamente se hicieron gestiones del sector privado turístico y empresarial en función de la reducción de impuestos al pasajero, es decir los que se cobran sobre el costo del boleto, lo cual ayudó en ofertas de tarifas y eso fue efectivo.

Igualmente, debe tomarse en cuenta que fueron reducidas las tasas de operatividad de las líneas en los aeropuertos, cargos que tienen impacto en los gastos por cada vuelo.

En consecuencia, ese costo operativo se redujo en función de mejores tarifas y de ahí el incremento de la demanda de boletos.

Para Nueva Esparta, un estado insular, era necesario ese aliciente y en tal sentido siempre insistimos en ese planteamiento ante las autoridades aeronáuticas.

-Junto con eso cabe destacar el incremento de 148% en el arribo de personas por vía marítima en ferrys…

-Ciertamente, otra diferencia con la Semana Santa de 2022 es que entonces no estaban activas todas las navieras y este año hubo cuatro empresas, tres privadas y Conferry, dando servicios desde La Guaira, Puerto la Cruz, Guanta y Cumaná.

–Aparte de lograr mejor conectividad, ¿qué otros esfuerzos internos pudieron incidir en el aumento de visitantes?



-Sin duda, las ofertas en los paquetes de hospedaje en las cadenas hoteleras de playa, así como en hoteles de ciudad.

Volvió la rumba

La presidenta de la CTENE mencionó y vinculó la realización del festival «Sólo en Margarita», evento musical de conciertos para un target juvenil y adulto contemporáneo los días miércoles, jueves y viernes en el centro comercial Parque Costa Azul.

Según la empresa organizadora, Grupo Leiros, 20.000 personas pagaron sus boletos para estar ahí; y de ese total se estiman 2.000 de procedencia internacional por paquetes de hospedaje.

Las atracciones de este evento fueron el dj estadounidense Steve Aoki; las bandas nacionales Desorden Público, Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro; Nella y el cantante puertorriqueño Mora. Los boletos costaron entre 30 y 100 dólares.

Este espectáculo ha sido calificado como uno de los factores de atracción determinante para el incremento de visitantes en una parte de la Semana Santa en Margarita y llama la atención la relación con el hospedaje ya no tradicional en hoteles de playa sino en establecimientos cercanos a Parque Costazul en los municipios Maneiro (Pampatar) y Mariño,(Porlamar), es decir los municipios en los que hubo atracción de espectáculos musicales, conciertos y shows.

“Sin duda fueron atracciones que influyeron en los resultados”, indica Viviana Vethencourt.

Las cifras de ocupación comparativa en hospedaje de ciudad y de playa que maneja CTENE al respecto, son para los días miércoles a sábado de Semana Santa las siguientes: Maneiro 84.04% y Mariño 83.17% (ciudad); y Antolín del Campo 65,20% y Gómez 61,18% (playa).

Acota la presidenta de la cámara de turismo local que las ofertas “todo incluido” se ubican en las cadenas hoteleras de playa y que los mayores índices de ocupación hotelera se registraron los días miércoles, jueves, viernes y sábado santos, registrándose alto porcentaje de retorno el día domingo. “Durante los días anteriores al miércoles santo hubo ocupación más leve”, explica.

De acuerdo a este registro, esta fue una Semana Santa fundamentalmente de cuatro días, a diferencia de los asuetos religiosos de años anteriores en los que se registraban vacaciones de hasta diez días. Obviamente, las limitaciones económicas de la mayoría de la población determinan que los gastos vacacionales deben ser limitados y puntuales, tanto a nivel de grupos familiares como de poder adquisitivo.

Agregado a lo anterior también toma en cuenta que en esta oportunidad hubo llegadas previas al miércoles santo, aunque sólo para estadías de pocos días o para el fin de semana. La tendencia es que los periodos vacacionales son ahora más cortos, como los presupuestos.

La oferta que vendrá

-¿Cuál debe ser la estrategia empresarial para que estos resultados tengan sustentabilidad y se amplíen también a las temporadas regulares?

-Un paso importante será la ya prevista reactivación de la conectividad aérea internacional. En la medida en que se regularice la operación turística privada habrá incremento de la oferta en el exterior.

Ese es un requisito fundamental, el primer paso para captar turismo internacional, por supuesto sin dejar de hacer promoción para atraer visitantes nacionales.

En este sentido, las redes sociales son un factor importante de primer orden junto con los influencers. Desde la Cámara de Turismo hemos diseñado líneas de promoción a partir de nuestros operadores afilados que son los vendedores del destino.

–Campañas de mercadeo nacional…



-Precisamente, a partir del Consejo Nacional Superior del Turismo se adelanta un plan de interacción de Nueva Esparta con los bloques regionales de la institución.

Por ejemplo, ya se estableció conexión con el bloque suroriental Bolívar para el enlace Puerto Ordaz-Manaos en Brasil y así generar actividades tipo workshop y de intercambio con operadores locales.

El objetivo de corro plazo es que nuestros operadores puedan establecer ruedas de negocios para vender paquetes que incluyen estadía, boleto de avión y también entradas a conciertos al estilo “Sólo en Margarita” para las temporadas de agosto y diciembre.

El plan se coordina con la Cámara de Comercio de Nueva Esparta que impulsará con sus afiliados promociones en sus establecimientos.



-¿Y para lograr esto qué factores limitantes persisten y se deben superar?



-La deficiencia en los servicios públicos en Nueva Esparta. Son necesarias soluciones de fondo para el desabastecimiento en el servicio de agua potable en Margarita y Coche.

En todo el estado se detecta una distribución deficiente por las obsoletas redes de tuberías en las que las fugas son constantes, ya que se ha podido determinar que el caudal que llega por el acueducto submarino por lo general es abundante.



Es necesario darle celeridad a la solución de ese problema porque el sector hotelero debe estar enfocado en ofrecer y mejorar su oferta de servicios y no en abastecerse de camiones cisternas.

El objetivo es ser competitivos, sobre todo en el mercado turístico internacional, y en ese sentido las políticas públicas deben ser de ayuda y apoyo en esa tarea.

–La ineficiencia en la prestación de servicios no es la única limitación a superar por la gestión pública…

-Otro factor a atender es la necesaria reducción de la cantidad de tasas impositivas. Por ejemplo, los impuestos municipales son incrementados notablemente.

Si por un lado estamos proponiendo y planteando propuestas para que despegue el sector turístico de manera competitiva, es necesaria la receptividad del sector oficial local, regional y nacional.

–Hablando de competitividad y de estímulos a la actividad turística privada, se establecen comparaciones desde Margarita con otras realidades en el Caribe; por ejemplo un país como Cuba, con tantas o más dificultades económicas ha logrado un notable desarrollo turístico que en 2022 registró la cifra de 1 millón 600 mil visitantes, según agencias internacionales informativas. ¿Cuál sería la carencia de este lado?

-La diferencia está en las estrategias de mercadeo que, desde hace muchísimo tiempo, ellos han venido haciendo. Eso, lo sabemos, no es nuevo. Ellos han hecho alianzas con cadenas hoteleras internacionales, como es el caso de Meliá, han favorecido esas alianzas con las que tienen trabajando muchos años…



-¿Cómo se presentaría la conexión internacional con Margarita para el resto del año?



-Próximamente Conviasa abrirá la conexión con Manaos, Brasil, y partir de ahí se iniciaría la oferta del destino. Asimismo continúa la llegada de visitantes desde Rusia, en vuelos cada 10 días con cerca de 400 pasajeros cada vez. Igualmente, el turismo de compras cubano que ha resultado positivo y ya se abrió la ruta de Trinidad – Tobago.

En octubre llegarán vuelos desde Madrid con la línea Plus Ultra con conexión luego hacia Canaima y en noviembre la ruta Varsovia-Porlamar en vuelos chárter con planes de hacer circuitos en el país. Continuamos a la espera de que se concreten acuerdos de las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Colombia y hay conversaciones con operadores turísticos de Argentina, Chile y Ecuador a la espera de que sea reestablecida la conectividad.

La necesaria seguridad jurídica

Junto con las gestiones y proyecciones de las organizaciones públicas y privadas, en los sectores turístico y comercial de Margarita se acciona a partir de iniciativas que buscan revalorizar espacios urbanos venidos a menos por efectos de la prolongada caída de la economía e intentan aprovechar recientes aires de activación económica.

Es el caso de Jesús Manuel Irausquín, conocido por formar parte de la generación de relevo empresarial local y como emprendedor de iniciativas dirigidas a la participación de la sociedad civil en planes de sensibilización ciudadana.

Es miembro del grupo promotor del programa «La Santiago» dirigido a reactivar la avenida Santiago Mariño que en el pasado fue calificada como parte del “centro comercial a cielo abierto” más importante del país junto con la avenida 4 de Mayo.

-Esta temporada generó numerosas expectativas, ¿cuál es su apreciación sobre el balance final?

-Se puede estimar, en principio, que ese incremento de visitantes en parte es expresión del esfuerzo del sector privado turístico y comercial por promover la idea de que esta sería una buena temporada por los planes y la organización de actividades en diversos espacios.

Se puede percibir como un repunte incipiente desde fuera de la isla, pero en lo interno se siente lo positivo, porque obliga a una preparación para apostar a lo que ya se define como la temporada regular para no hablar ya de temporada baja para el resto del año, fuera de las vacaciones escolares de agosto y las de Navidad y fin de año.

Es obligante que el sector privado defina estrategias precisas para elevar la captación de turistas, intensificando la promoción del destino, generando ofertas, espectáculos musicales con la experiencia de la segunda edición de ”Sólo en Margarita”, que en tres días incrementó en 100% las entradas en comparación con 2022.

–En materia turística las acciones no corresponden sólo a la iniciativa privada sino que es en el sector público donde se toman las decisiones…

-El compromiso del sector público debe ser el de acompañar a la iniciativa privada y definir bien las condiciones para la inversión, generando confianza con reglas claras, garantizando mejores servicios y seguridad para residentes y visitantes; pero sobre todo, la conectividad aérea y marítima.

Y junto con lo anterior, la permisología clara y precisa en la inversión turística y en la organización de eventos que concentran multitudes, con control de calidad. Todo eso, en general, motivaría la inversión junto con seguridad jurídica.



–Sin duda, esfuerzo privado y seguridad jurídica del Estado podrían dar piso a la sostenibilidad de unos resultados positivos, aún cuando podría estimarse pequeños en comparación con épocas pasadas…



-Yo debo enfatizar que la comparación no debe ser con tiempos pasados sino con resultados inmediatamente anteriores. Es decir, que de carnaval nos preparemos para Semana Santa y de aquí para agosto y luego para diciembre, y en medio de cada lapso, nos activarnos para la temporada regular.

Así, de esta manera, desechar la comparación con lo que era Margarita en los años 90. Lo correcto es establecer la relación de peras con peras o manzanas con manzanas, y sobre la base de la economía que hemos venido teniendo y tenemos.

Comercios, restaurantes, hoteles, operadores turísticos, líneas aéreas, deben entender que es necesario mover la economía fuera de temporada e incentivar el consumo interno y externo de visitantes nacionales e internacionales que lleguen por semana o por fines de semana.

–Buenas sugerencias y disposición pero aún circulan por la redes esas imágenes, para algunos de tristeza, de la Santiago Mariño y de la 4 de Mayo…



-Sobre la base de mi experiencia comercial en la avenida Santiago Mariño, sobre la realidad de una imagen de cierta desolación, de locales cerrados, podría responder que esta temporada no fue positiva porque no hubo movimiento de personas. Pero no; porque el destino turístico central es Margarita y aquí lo que se experimentó en esta Semana Santa fue positivo y suma colectivamente.

Esta vez en la Santiago, en comparación con el año pasado tuvimos mucho más actividad, aun cuando la avenida como destino no luce relevante por la imagen y el recuerdo de soledad que persiste.

Eso no significa un resultado positivo enteramente pero mejoró porque hemos venido haciendo un trabajo continuado con el programa @LaSantiagoMGTA.

-¿Cuál es la idea fundamental de ese programa?

-El objetivo es recordar, difundir, motivar innovando para indicar que estamos activos, que hay locales abiertos y la idea es seguir e insistir. Y la gente ha ido paseando de nuevo por la avenida.

Este no es un esfuerzo individual, esto lo vemos como algo progresivo en el mediano y largo plazo, incluso de lenta reapertura de locales.

Estimulo



