Homofobia, botellazos, robos y discriminación

La comunidad LGBT+ en Caracas está furiosa. Tras el anuncio de reinauguración de la popular discoteca de ambiente “Copas” en el municipio Chacao, la movida nocturna, terminó en trifulca y con el cierre del local por parte de las autoridades municipales de Chacao.

Por AlbertoNews

“Conversé con autoridades de Chacao y respondieron que fue hubo un cierre por irregularidades fiscales, y que sobrepasó el aforo permitido y no han recibido denuncias de lo anterior”, reveló la periodista venezolana Rosalí Hernández.

Según las versiones, que han inundado las redes sociales, la administración del local dirigido a la comunidad LGBT+ habría incurrido en actos de homofobia y discriminación.

“Me llena de indignación lo que ayer varias personas (sobre todo PRISMAS) cercanas tuvieron (que pasar por rumbear en Copa’s. Es injustificable que por tu apariencia, identidad, color de piel, etc te permitan entrar o no a un local”, denunció el activista Daniel Picado, director de la organización País Plural.

“Varias personas que no dejaron pasar por no cumplir con sus “estándares” decidieron irse caminando hacia otros locales y fueron víctimas de robo, agresiones físicas e incluso a un egresado de PRISMA 1 para robarlo le partieron una botella en la cabeza en Sabana Grande”, acotó.

Hasta el momento, la administración del local Copas no ha emitido algún pronunciamiento sobre los incidentes y las autoridades de Chacao han exhortado a denunciar cualquier acto de discriminación.

— Daniel Picado (@Daniel_Picado) April 16, 2023