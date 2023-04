Jardinero de los New York Mets salvó el juego con dos atrapadas

Por primera vez en su carrera Brandon Nimmo en centerfielder de los New York Mets hizo dos atrapadas lanzándose de cabeza en el mismo juego una de las cuales ayudó a los Metropolitanos a evitar que los Oakland Athletics los terrenearan.

Cuando todo parecía indicar que los New York Mets iban a ser dejados en el terreno por los Atléticos en la parte baja de la novena entrada con el juego empatado a tres (3) con corredores en segunda y primera base y un (1) out salió un batazo entre jardín central y el izquierdo que Brandon Nimmo corrió muy bien hasta lanzarse para atrapar la bola y evitar la terreneada, ya que a pesar de que el corredor que estaba en la intermedia se detuvo entre segunda y tercera porque había un (1) out a ver si la bola picaba o no, en caso de hacerlo podía intentar anotar.

Antes en el mismo juego en la baja del segundo inning Brandon Nimmo con los New York Mets ganando una (1) carrera por cero (0) con un (1) out salió un batazo entre la pradera y la derecha que también corrió muy bien, incluso más que en la descrita anteriormente y de igual forma se lanzó de cabeza para agarrar la bola.

Los Metropolitanos terminaron ganando el juego cuatro (4) carrreras por tres (3) en 10 entradas y en gran parte gracias a las atrapadas de Brandon Nimmo en especial la segunda, la que hizo en la parte baja de la novena entrada.

This is the first time in Brandon Nimmo’s career that he’s made 2 diving catches in the same game #LGM pic.twitter.com/aXBYMR3mGK

— SIS_Baseball (@sis_baseball) April 16, 2023