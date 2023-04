Revelan tiempo que estará fuera Giancarlo Stanton de actividad con los Yankees

El equipo de los New York Yankees conoció cuanto tiempo estará fuera de acción por lesión en la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB el toletero Giancarlo Stanton.

Los New York Yankees colocaron a Giancarlo Stanton en la lista de lesionados de 10 días el pasado domingo debido a una distensión en el tendón de la corva y llamaron a las Grandes Ligas – MLB al prospecto venezolano Oswald Peraza en su lugar, pero parece que el jardinero/DH se perderá un poco más que el mínimo de 10 días por esta lesión.

Según Brendan Kuty de The Athletic, se espera que Stanton se pierda las próximas cuatro a seis semanas de acción en la temporada 2023 de la MLB, siendo sin duda un duro golpe para los Yankees en la presente zafra. Este pelotero año a año sigue lidiando con lesiones y es raro verlo siempre saludable y aportando en el terreno.

Giancarlo Stanton has missed 259 of 562 since 2019 (46.1%)😅⚾️@MLBNetwork #RepBX #Yankees #MLB pic.twitter.com/wDD951kwES

— Sportskeeda Baseball (@sportskeeda_mlb) April 17, 2023