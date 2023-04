Desde Chile: Zulianos cuentan cómo afecta a la comunidad venezolana los delitos y la viveza de compatriotas

Xenofobia, un mal del que muchos zulianos radicados en Chile han sido víctimas. Y, aunque no es algo nuevo, todo ha empeorado desde el asesinato del oficial de carabineros Daniel Palma, quien murió a tiros a manos de un venezolano.

Esconder el acento, pedir perdón y sentir vergüenza. Estas son algunas de las cosas que los migrantes han tenido que hacer luego del brutal crimen del funcionario policial, donde están involucrados cuatro de sus compatriotas, reseña un reportaje de La Tercera.

Alfonso Ferrer llegó a Chile en diciembre del 2017. Encontró un puesto en una distribuidora de bebidas. Mientras que su connacional Derwin Reyes arribó al país suramericano como turista el 12 de abril de 2018. Su primer trabajo fue en un Subway.

Si bien ambos no estaban ejerciendo un trabajo relacionado a su profesión, se sentían tranquilos: Chile significaba un futuro lejos de los peligros de su país. Lo mismo sintió Wilmarianny Lanza (24), que se llegó de Caracas en 2016 con su familia, y que consiguió trabajo como vendedora en el barrio Franklin.

Víctor Higuera, periodista y director de El Vino Tinto, un diario digital dirigido a venezolanos que viven en Chile, cuenta que esos primeros años de convivencia, entre 2016 y 2019, fueron positivos por un factor importante.

Con el tiempo se terminaron asentando en trabajos que les permitieron alcanzar un cierto estándar de vida. Reyes encontró trabajo en un Oxxo, que le entregó la posibilidad de ir ascendiendo. En tanto, Ferrer logró emprender. Hoy trabaja como community manager.

Lanza, por su parte, encontró trabajo en una cafetería en una universidad. También se enamoró y tuvo un hijo. Nació en Chile y hoy tiene cuatro años.

“Para mí, Chile fue encontrar un segundo hogar”, asegura.

El primer problema fueron los ruidos. Y los barrios de Santiago Centro y Estación Central a los que los migrantes fueron llegando, los primeros en oírlos.

El venezolano, dice Alfonso Ferrer, es una persona mucho más extrovertida. “Acá las fiestas son distintas. Por ejemplo, en Año Nuevo nosotros hacemos una fiesta más grande, todas las familias hacen juegos, actividades. Lo otro es que allá es normal que uno conozca a todos sus vecinos. El chileno es más cerrado. Nosotros no estamos acostumbrados a eso”.

Después vinieron problemas más profundos. El punto de partida, dice el periodista Víctor Higuera, fue la segunda generación de venezolanos que llegó con la pandemia. Una que, explica, tiene diferencias con la primera.

“No quiero generalizar, pero entre ellos empezó a llegar gente que no tiene respeto por nada, que no le interesa el país al que llega. Me he encontrado venezolanos en la calle pidiendo dinero. Les digo: yo te puedo ayudar a encontrar trabajo. Pero me responden que no. Que están bien así, pidiendo dinero”.