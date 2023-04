El presentador venezolano Gilberto Correa, publicó un vídeo exigiendo justicia a las autoridades, pronunciándose sobre el caso de su presunto envenenamiento que ha traído «polémica por más de un año», y su estado de salud.

Correa, compartió a través de su cuenta en Instagram, este lunes 17 de abril un vídeo aclarando, que está completo en sus facultades mentales. Además, recordó que cuando lo diagnosticaron con Parkinson hizo pública su enfermedad. Tambien mencionó, que durante el 2021 empezó a sufrir «maltratos psicologicos» por parte de su antigua enfermera Mariana Tania Giammarco Lanni.

Giammarco Lanni fue imputada, el pasado 18 de marzo por homicidio intencional en grado de tentativa y privación ilegítima de libertad. De tal manera, agregó que en el procedimiento legal contra Giammarco contaba con ocho testigos y el Ministerio Público no los tomó en cuenta.

Gilberto Correa, a través de su cuenta personal en Instagram, acotó «Hago un llamado al Presidente de la República para que le meta la lupa a esos testigos. ¿Cómo no los van a promover? Promueven testigos que no conviven conmigo”. Ademas, puntualizó que su caso no tiene tinte político como lo ha querido señalar la imputada.

En abril 2022, el productor y animador de televisión Gilberto Correa fue llevado a la sede del Servicio Nacional de Ciencias Forenses (Senamef), realizándose una evaluación medica como parte de una investigación por hipotético envenenamiento. La investigación se produjo luego de una denuncia por parte de sus doctoras de confianza, detectando el exceso de medicamentos en forma incorrecta.