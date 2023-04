Mike Trout desafía el brazo de Aaron Judge desde el jardín derecho

Uno de los brazos que probablemente la mayoría de jugadores respetan desde el jardin derecho es el de Aaron Judge, fue desafiado por el toletero Mike Trout, quien hizo un corrido de bases desde la segunda base hasta el home plate.

Anthony Rendon de Los Angelinos, disparó un sencillo hacia el jardin derecho mientras Mike Trout estaba en la segunda base, pero no lo pensó dos veces para hacer el intento de anotar pese a que Aaron Judge no tuvo problemas en atrapar la bola y estaba listo para hacer el disparo.

Las piernas de Mike Trout superaron la velocidad y la dirección del brazo de Aaron Judge, consiguiendo anotar la cuarta carrera de Los Angelinos en dicho juego.

Video:

Anthony Rendon, RBI single.

Mike Trout, 29.6 feet/sec sprint speed (30+ feet/sec is elite). #Angels are off to a good start at Yankee Stadium. pic.twitter.com/4siEGZxyua

— Brent Maguire (@bmags94) April 19, 2023