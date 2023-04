Patria paga bono Chamba Juvenil, así puedes cobrar

El Bono Chamba Juvenil es un subsidio que se entrega cada mes a través del Sistema Patria. La entrega de este apoyo económico forma parte de un nuevo sistema laboral para jóvenes entre 15 y 35 años que cuenten con el carnet de la patria. Es por esa razón que reciben un subsidio económico además de su salario mensual.

El pago del Bono Chamba Juvenil inició este 18 de abril. El Sistema Patria entregará 135 bolívares, equivalente a 5,49 dólares, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela.

¿Cómo inscribirse al Bono Chamba Juvenil?

– Haz clic AQUÍ para entrar a la página web de registro Chamba Juvenil.

– Completa los datos solicitados (nacionalidad, correo, número de cédula, etc.).

– Haz clic en ‘registrar’.

– Selecciona la opción ‘chamba’ y escoge la chamba a la que deseas incorporarte.

– Espera a ser contactado para continuar con el proceso de inscripción.

– Recuerda que sí ingresas a planilla y has creado un perfil laboral en el Sistema Patria con el RIF de una empresa, no recibirás el bono de chamba juvenil.

Para recibir el bono Chamba Juvenil debes contar con los datos actualizados. Por ello, te mostramos a continuación cómo puedes hacerlo para seguir activo.

– Inicia sesión en la página de “Gran Misión plan Chamba Juvenil”.

– Ingresa tus datos y verifica la planilla donde hiciste tu registro.

– Modifica la información con datos actualizados.

– Cuando ya hayas terminado, da clic al enlace “Actualizar datos”.

– De esta manera tus datos fueron actualizados en el sistema.

Este bono se reparte de manera mensual a través del Sistema Patria. Para saber si eres uno de los seleccionados para recibirlo puedes consultarlo con tu código.

– Para conocer que eres beneficiario de Chamba Juvenil deberás revisar la plataforma y cotejar tus datos.

– Realiza la consulta con el código del Carnet de la patria.

– Si el beneficio no te aparece en el Sistema Patria o está de color gris es recomendable que acudas al coordinador de chamba juvenil de tu parroquia o municipio.