Dodgers suben a un venezolano a Grandes Ligas por la lesión de Miguel Rojas

El equipo de Los Ángeles Dodgers colocó en la lista de lesionados a Miguel Rojas y subieron a Grandes Ligas – MLB al también venezolano Yonny Hernández.

Las malas noticias empiezan a llegar para Los Ángeles Dodgers y ahora resulta que el campocorto Miguel Rojas estará un buen tiempo en la lista de lesionados en la temporada 2023 tras una dolencia sufrida en la serie ante los New York Mets, por lo que ahora llamaron a las Grandes Ligas – MLB a otro venezolano, el infielder Yonny Hernández, que no juega en el máximo nivel desde el año pasado con los Arizona D-Backs.

El venezolano Rojas fue colocado en la lista de lesionados de 10 días de los Dodgers debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda, por lo que su paisano Hernández ha sido llamado para ocupar su lugar en la lista activa en la MLB desde Oklahoma City Dodgers, filial Triple-A de los californianos.

