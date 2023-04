Emanuela Boisbouvier y La Versatilidad de los Actores Políglotas en Hollywood

En Hollywood, hay una gran cantidad de actores que nacieron en países hispanos, pero fueron criados en otros lugares. Estos actores son conocidos por su habilidad para cambiar de idioma y dialecto según la necesidad del papel que estén interpretando, lo que los hace muy versátiles y solicitados en la industria del cine y la televisión.

Hoy hablamos con una de estas reconocidas actrices que no para de trabajar desde que se mudó a Los Ángeles. Se trata de Emanuela Boisbouvier, una actriz nacida en Costa Rica, país conocido por sus playas de ensueño y su calidad de vida envidiable. Sin embargo, Emanuela no se crió allí. De pequeña se mudó con su familia a Mónaco, uno de los estados más ricos del mundo a pesar de su pequeño tamaño, donde Emanuela fue educada hablando cuatro idiomas, francés, español, inglés e italiano, algo que la preparó para enfrentarse al mundo con mucha ventaja.

Más adelante, Boisbouvier decidió mudase a Los Ángeles a perseguir el sueño que siempre había tenido de ser actriz. Allí estudió teatro y ciencias políticas en la prestigiosa universidad de UCLA, una facultad altamente distinguida que ha producido numerosos premios Nobel, así como líderes y personalidades destacadas en diversas disciplinas.

La industria de Hollywood cada vez más, apuesta por la diversidad, y el mercado latino es de los más importantes, ya que ha demostrado ser un mercado rentable para los estudios de cine. Según un informe del Motion Picture Association, los latinos representaron el 23% de la taquilla de cine en los Estados Unidos en 2019. Esto representa una cantidad significativa de dinero, y los estudios de cine han comenzado a darse cuenta del valor de apuntar al mercado latino. Sin embargo, Emanuela ha utilizado más su inglés que su español, pero sí pudo utilizarlo en uno de sus proyectos. “Trabajé en un cortometraje llamado Lotería, basado en el famoso juego. Interpreté a La Dama. Fue muy divertido dar vida a este juego tan tradicional. Me encantaría trabajar con más cineastas y directores latinos, son historias que me encantaría contar como actriz y creo que hay mucho por compartir acerca de las culturas latinas en las que me encantaría desempeñar un papel en el futuro para avanzar esas narrativas”.