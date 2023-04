San Francisco Giants perdieron a abridor zurdo por lesión

Los San Francisco Giants hicieron movimientos en su roster de Grandes Ligas al colocar al lanzador Alex Wood en la Lista de lesionados de 15 días.

El siniestro sufre de una distensión en el tendón de la corva izquierda informó el equipo hoy a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Para ocupar el puesto en el roster del siniestro San Francisco subió desde el equipo Triple-A Sacramento al pitcher derecho Tristan Beck, informaron también los Giants.

Alex Wood se lesionó en el juego de ayer, ante los Miami Marlisn después de atacar un toque del dominicano Jean Segura, saltar para tirar a la primera base y hacer el out en la inicial. Luego de eso tuvo que salir del terreno.

El siniestro tenía porcentaje de carreras limpias permitidas en tres (3) salidas donde había lanzado un total de 10 entradas ponchando a 11 bateadores con un WHIP de 1.40 antes de lesionarse.

