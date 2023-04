¡Atención! EEUU reafirma que Raúl Gorrín sigue siendo uno de los fugitivos más buscados

El Departamento de Seguridad Nacional (HSI) ratificó este jueves que el empresario chavista Raúl Gorrín Belisario, propietario del canal Globovisión, sigue siendo uno de los “fugitivos más buscados” por sus fuerzas del orden.

“Raúl Gorrín Belisario sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por HSI Miami y El Dorado Task Force South”, publicó en su cuenta de Twitter oficial el Departamento de Seguridad Nacional de Miami.

La ratificación de Gorrín como prófugo de la Justicia estadounidense ocurre un día después de que la ex tesorera Nacional de Hugo Chávez, Claudia Díaz, y su esposo, Adrián Velásquez, fuesen condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero.

Según documentos judiciales, Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez, de 43,“aceptaron y lavaron más de $136 millones en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario”, quien se encuentra prófugo de la Justicia estadounidense.

Gorrín habría pagado estas coimas a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.

El Departamento de Justicia detalló que la conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrín para beneficio de Díaz y Velásquez, incluida la compra de múltiples aviones y yates privados, y para financiar una línea de moda de alta gama. iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de la Florida.

Raul Gorrin Belisario continues to be one of@HSI_Miami and El Dorado Task Force South most wanted fugitives. https://t.co/KsuQGlMPWx

— HSI Miami (@HSI_Miami) April 20, 2023