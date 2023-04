Jóvenes de Vente Venezuela entregan firmas a favor del voto manual

Miembros de la juventud de Vente Venezuela, liderados por Carlos Fernández, entregaron este jueves a la Comisión Nacional de Primarias un total de 10 mil firmas de jóvenes que exigen unas primarias con voto manual, participación de todos los venezolanos en el exterior y sin la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las rúbricas, recolectadas en todos los estados del país durante las últimas tres semanas, manifiestan su apoyo a un documento en el que rechazan la intervención de la administración de Nicolás Maduro en la elección opositora pautada para el 22 de octubre y ratifican que “primarias con el CNE no son primarias”.

“No fue fácil llegar hasta aquí. Estuvimos las últimas tres semanas desplegados en todo el país, pidiéndole la confianza a ese joven venezolano al que le han robado su futuro y que no conoce más que a este régimen en el poder”, sostuvo Fernández a su salida del encuentro con la Comisión Nacional de Primarias.

El dirigente explicó que “el país habló” y estos más de 10 mil jóvenes quieren votar de manera manual y con la seguridad de que su identidad y la de millones de venezolanos no será vulnerada. En este sentido, afirmó que hoy hay dos opciones: retar al régimen haciendo un proceso autónomo y sin el CNE o desperdiciar una oportunidad para enfrentar a Maduro en 2024 y derrotarlo.

“Amigos de la Comisión Nacional de Primarias, del voto manual depende nuestro futuro. En cuatro días debe definirse el destino de este país por los próximos años”, agregó el líder juvenil, quien instó a los miembros de esta instancia rectora a abrir los ojos y evitar el fracaso que muchos quieren que se concrete.

Además, insistió en que si se decide realizar una primaria con el CNE, tendrán que explicar al país por qué no quisieron escuchar el reclamo de millones y por qué no todos los jóvenes podrán participar en un proceso eminentemente opositor, debido a las través del propio régimen.

“Nosotros representamos una legión de más de 10 mil jóvenes en todo el país y estamos listos para respaldar a la Comisión y llevar adelante este proceso de forma transparente o para hacer lo que tengamos que hacer para ser libres. Somos 10 mil jóvenes que representamos millones”, finalizó Fernández.

Por su parte, Luisely Castro, secretario político nacional de Vente Joven, habló de su deseo de votar. “Yo quiero tener la oportunidad de votar. Yo no me quiero ir. Exigimos voto manual, con voto de los venezolanos en el exterior. No hay nada que consultar, ya el país habló”, dijo.

Nota de prensa