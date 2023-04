Phil Cuzzi, el umpire que tiene historia expulsando lanzadores en Las Mayores

El umpire Phil Cuzzi, fue quien expulsó a Max Scherzer por presunto uso de sustancias prohibidas en su guante, pero este señor ya tiene historia expulsando a lanzadores en las Grandes Ligas – MLB.

En el juego de este miércoles entre New York Mets y Los Ángeles Dodgers, Max Scherzer fue expulsado por el umpire Phil Cuzzi, esto porque aparentemente el lanzador de 38 años estaba usando sustancias prohibidas por el reglamento de las Grandes Ligas – MLB en su guante. Sin embargo, este arbitro resulta que tiene historia con este tema, porque no es la primera vez que expulsa a un pitcher.

Scherzer es el tercer lanzador que es expulsado por sustancia extraña desde que se establecieron controles en la MLB, lo curioso de esto es que los tres han sido controles realizados por Cuzzi.

Max Scherzer is the 3rd pitcher to get ejected for foreign substance since checks were put in place …

All three have been checks done by Umpire Phil Cuzzi pic.twitter.com/OQaElA7dZW

