Secretario de la OTAN visitó Ucrania por primera vez

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Stoltenberg afirmó que la alianza atlántica seguirá apoyando al país «el tiempo que sea necesario». La OTAN ha subrayado en repetidas ocasiones que no está en guerra con Rusia, pero está proporcionando asistencia práctica y material no letal a Ucrania. Stoltenberg agregó que no se puede predecir cuándo terminará la guerra en Ucrania y que la agresión rusa sigue un patrón tóxico que se debe interrumpir. La OTAN ha acordado desarrollar una iniciativa plurianual de apoyo a Ucrania para garantizar la disuasión y la defensa del país, así como hacer la transición de los equipos y doctrinas soviéticos a los estándares de la OTAN. Ucrania ha solicitado formalmente ingresar en la Alianza en plena invasión de Rusia y aspira a obtener una hoja de ruta para ello en la próxima cumbre de líderes aliados en julio. La OTAN ha insistido en que «el primer paso» y la «precondición» para cualquier discusión sobre la futura pertenencia de Ucrania a la Alianza es asegurarse de que el país prevalece como una nación soberana e independiente.



