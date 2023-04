Un venezolano figura entre los finalistas del Premio Arte Laguna en Venecia

El artista Heriberto Gomes, quien reside actualmente en Costa Rica, fue uno de los 240 seleccionados para la exposición en el Arsenale di Venezia. Participa en la categoría de Arte Urbano con una obra de su serie La inmortalidad del momento

La ciudad de Venecia, en Italia, albergó desde mediados de marzo el Premio Arte Laguna, con 240 obras de artistas de más de 50 países. Venezuela figuró dentro de este grupo representada por Heriberto Gomes, quien exhibió su obra en la antigua base del Arsenal de Venecia. Fue uno de los latinoamericanos seleccionados junto a otros artistas de México, Costa Rica, Brasil y Cuba.

“Estoy bastante contento y orgulloso de ser el único representando a Venezuela en este importante premio, es un paso más en mi carrera artística. Fueron más de 20.000 propuestas para elegir a 240, un poco más de 1 %. Esto es ya, casi un premio”, declaró Gomes en entrevista para El Diario.

Para su 17ª edición, se realizó una exposición de las piezas finalistas cuya clausura fue el 16 de abril. Ahora, se espera que el jurado proclame a los artistas ganadores en los tres grandes premios del evento: Pintura; Escultura, Instalación y Land Art; y Videoarte, Fotografía y Performance. Heriberto Gomes compite en este último campo, específicamente en la categoría de arte urbano.

Huellas inmorales

Foto: Cortesía

El artista venezolano, radicado desde hace 16 años en Costa Rica, participa con una obra de su serie La inmortalidad del momento, la cual empezó en el año 2021. Esta consistía en extender lienzos blancos sobre áreas transitadas de diferentes ciudades y dejar que la gente caminara sobre ellas.

Aplicando el mismo principio del frottage, con cada pisada, quedaban plasmados los relieves de la acera con sus detalles únicos, como un testimonio vivo de esa conjugación de lugar y momento en el que diferentes personas coincidieron para dejar su huella.

Así recogió impresiones en ciudades como San José (Costa Rica), Nueva York (EE UU), Lisboa (Portugal), Madrid (España) y Caracas (Venezuela). La pieza con la que Gomes participa en el Premio Arte Laguna tiene el título de 41.390547, 2.167402. Estas son las coordenadas geográficas del Paseo de Gracia, ubicado en el corazón de Barcelona, España. Afirma que fue uno de los primeros lienzos de su seriado.

“El objetivo de esta serie es despertar la conciencia sobre las huellas que dejamos en la vida de otras personas”, explica Gomes.

Del premio

Arsenal de Venecia, antigua base militar donde se realizan varias de las exposiciones del Premio Arte Laguna. Foto: Cortesía

El Premio Arte Laguna fue creado en el año 2006 por la asociación cultural italiana Modern and Contemporary Art (MoCA). Su propósito es promover talentos emergentes en la escena del arte contemporáneo, por lo cual buscan principalmente artistas nuevos o con una trayectoria apenas en ascenso. Enfocado en las artes visuales, inicialmente se centró en la pintura, fotografía y performance, aunque en posteriores ediciones fueron incorporando nuevas categorías, como la de Arte Callejero en 2017.

“El objetivo es crear un sistema cada vez más influyente en el mundo del arte contemporáneo mediante la participación de nuevos jugadores año tras año. Desde 2006 se ha creado un circuito virtuoso que ve cómo actores de muchas realidades diversificadas”, señala el premio en su página web.

En la edición 2021-2022 la ganadora del gran premio fue la artista polaca Anna Drosz-Tutaj, por su escultura The power of the element. También hubo mención especial y un premio de 1.000 euros para el fotógrafo australiano Kailum Graves, así como la repartición de residencias artísticas en Europa para una selección de artistas de sus diferentes categorías.

Del artista

Foto: Cortesía

Heriberto Gomes nació en Caracas el 18 de mayo de 1972, en un hogar de raíces portuguesas. Estudió Diseño Gráfico en el Instituto de Diseño de Caracas, y aunque siempre sintió inclinación por la pintura, durante sus primeros años solo se dedicó a su carrera, además de exponer en eventos benéficos en el Centro Portugués de Macaracuay.

No fue hasta que emigró a Costa Rica en 2007 que se dedicó por completo al arte. Con un estilo que toma como protagonista al color y cierta inspiración del fauvismo, realizó su primera exposición en el año 2015 en el Open Space de la Connell Academy, en San José. También ha participado en diferentes muestras colectivas en Portugal, México, Estados Unidos, España e Italia.

Entre sus exhibiciones se encuentra su participación en el 5º Salón de la Pintura de la Menduiña Schneider Art Gallery, en Los Angeles, California. También en la bienal Art for Change en Celaya, México. También ha tenido muestras individuales en la Connell Academy como Sculpture and Painting HG (2015), Abstract Defying (2017) en The Keyes Company, en Florida; o Evolution (2019), en EMAI Gallery.

En 2021 fue seleccionado para el International Contest of Contemporary Art (YICCA) en Milán, Italia. De esa experiencia, en la que presentó su cuadro Alzheimer 1, continuó trabajando hasta desarrollar una serie de 43 piezas. Así, en febrero de 2022 inauguró Alzheimer: Hidden Memories en el Museo Municipal de Cartago, en Costa Rica.

En Caracas

La inmortalidad del momento en la plaza Bolívar de Caracas. Foto: Cortesía

Mientras 41.390547, 2.167402 eran exhibidas en Venecia, Gomes seguía recogiendo huellas en su tierra natal. En marzo de 2023, el artista estuvo en Caracas donde realizó dos instalaciones de La inmortalidad del momento en polos opuestos de la ciudad. La primera, en la plaza Bolívar del municipio Libertador, y la segunda en la plaza Bolívar de El Hatillo. Dos espacios diferentes conectados por el nombre y por el registro de sus transeúntes sobre el lienzo.

La estadía también le permitió a Gomes hacer las gestiones para exponer por primera vez su obra de manera formal en Venezuela. Adelantó que entre junio y agosto, 14 obras originales de su seriado serán exhibidas en el Museo de la Estampa y Diseño Carlos Cruz-Diez, en Caracas. Igualmente, aunque aún no tiene una confirmación oficial, espera traer también Hidden Memories, la cual en septiembre tendrá su tercera edición en el Museo de la Libertad de Panamá.

“Sigo trabajando en una serie en la que pinto rostros que salen de círculos no perfectos hechos a mano alzada”, agrega sobre sus próximos proyectos.