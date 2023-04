Yankees firman un veteranismo jardinero guante de oro

Los New York Yankees le han otorgado un contrato de Ligas Menores al jardinero veterano Kole Calhoun, un veterano de 11 campanas en las Grandes Ligas.

Se espera que Calhoun se una a al Complejo de los Yankees en Florida el lunes, donde se vestirá por primera vez con el uniforme de dicho equipo y también comenzara a entrenar con miras a integrarse a un equipo.

Es muy probable que Kole Calhoun se integre al equipo de Triple-A una vez que entre en forma en Florida. Cabe destacar que tiene casi un mes sin ver acción en el beisbol profesional.

Yankees have signed 35-year-old outfielder Kole Calhoun to a Minor League contract, per @BryanHoch pic.twitter.com/qqfac0xOic

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) April 20, 2023