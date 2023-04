David Peralta arruina con infield hit juego perfecto de Drew Smyly

El venezolano de Los Ángeles Dodgers, David Peralta fue villano este viernes en las Grandes Ligas- MLB, esto al acabar con un infield hit el juego perfecto del lanzador de los Chicago Cubs, Drew Smyly.

Drew Smyly este viernes brindó una exhibición de pitcheo este viernes con los Chicago Cubs, al coquetear con un juego perfecto en la temporada 2023 de Grandes Ligas – MLB, esto hasta que llegó el jardinero venezolano David Peralta para con un infield hit acabar con la hazaña. Los Ángeles Dodgers, al momento de esto, perdían 13-0 en Wrigley Field.

En la parte alta del octavo inning, Smyly estaba a tan solo seis outs de conseguir el juego perfecto, pero Peralta, sin sacar la bola del cuadro, con batazo cortico terminó acabando con la tarde perfecta de este lanzador de los Cubs que buscaba hacer historia en la MLB.

David Peralta SCORCHES one off the bat to break up the perfect game

Dodgers are in business now, as they look to trim into their 13-run deficit

pic.twitter.com/vNI7IbFyt6

— Blake Harris (@BlakeHHarris) April 21, 2023