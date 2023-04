Fernando Tatis Jr. hace jugadón defensivo en su regreso a Grandes Ligas

El guardabosques de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr, no pudo lucir con su madero, pero si lo hizo con el guante en su regreso a Grandes Ligas luego de 18 meses y mas de 500 dias.

Con el marcador 7-5 en la octaba entrada, Josh Rojas de los Diamobacks disparo un batazo fuerte hacia la banda derecha que parecía un posible extra base, sin embargo, la velocidad y el buen fildeo de Fernando Tatis Jr fueron mas que todo para hacer la atrapada.

Por suerte Fernando Tatis Jr, aprovechó la flexibilidad de las vayas del Chase Field para lograr amortiguar el impulso que tomó mientras perseguía el elevado.

Video:

Fernando Tatis Jr. will win MULTIPLE Gold Gloves in the Outfield.

Incredible athlete pic.twitter.com/7wciTdnij1

— Devine Sports Gospel (@DevineGospel) April 21, 2023