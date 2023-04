Horóscopo del 21 de abril 2023 de Mhoni Vidente

Este viernes 21 de abril consulta las mejores predicciones de Mhoni Vidente para tu horóscopo. Estos son los consejos que el universo manda a través de la pitonisa más famosa de México para cada signo del zodiaco; presta atención a lo que dictan los astros en los aspectos más importantes de tu vida como son la salud, dinero y amor. Recuerda tomar lo que haga vibrar tu corazón y el resto devuélvelo al universo.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

De ahora en adelante debes confiar un poco más en tus impulsos y en hacer las cosas al instante, pues de lo contrario si dejas pasar más tiempo esto podría llegar a afectar las ideas que tienes en mente. Una persona de mucha confianza se acercará a ti con un proyecto; la mejor forma de agradecerle es que termines esto que te haya solicitado en tiempo y forma.

TAURO

Va siendo momento de que comiences a actuar de forma más madura y responsable en el tema del amor, y es que hay una persona que te tiene volando, sin embargo, ese alguien no siente lo mismo por ti. Pareciera que los astros conspiran en tu contra en el tema de lo sentimental, pues en tu vida hay otra persona que siente mucho por ti, pero es mejor que pienses que es lo que realmente quieres.

GÉMINIS

Este día podría llegarte un dinero que desde hace algún tiempo habías dado por perdido, esta entrada de dinero inesperada te tomará por sorpresa pero gracias a esto tu día podría ser muy bueno. No hay más excusas en tu vida para dejarte llevar por el tema del amor, ya va siendo tiempo que te dejes llevar y experimentar sentimientos que te pueden parecer nuevos.

CÁNCER

El día de hoy no pinta muy bien para hacer inversiones de dinero, es mejor cuidar de tu economía estos días pues de lo contrario esto podría afectar más adelante. Mantén los ojos bien abiertos ya que una tendencia astral se hará presente en tu vida la cual te orillan a poder cometer un error que en el pasado ya cometiste, en caso de ser así no dudes en pedir disculpas.

LEO

Hay veces en que las personas que están a tu alrededor acuden a ti para que les ayudes a tomar una decisión, sin embargo, este será un día en el que debes hacerle saber que es necesario que debe tomar sus decisiones por su propia cuenta. A pesar de que eres de los signos del zodiaco que se distingue por salir de fiesta, esta vez debes quedarte en casa pues has tenido más gastos de los necesarios.

VIRGO

En terrenos del amor, tu signo está pasando por una mala racha en la que las cosas con su pareja no van del todo bien y quizá se debe a una diferencia entre sus intereses; no debes culparte por lo que está pasando pues quizá no es la persona correcta para ti. Hay algo en lo que debes prestar mucha atención y esto tiene que ver con tu futuro, enfócate en lo que quieres para tu persona.

LIBRA

Recuerda que debes ser muy paciente con tus procesos, se trata de algo que te hace forjar tu personalidad y carácter pero que con el paso del tiempo te servirá como aprendizaje. Este día podría darse la oportunidad de conocer a alguien que te brinde una oferta laboral en la que pondrás tu mayor esfuerzo, confía en ti pues al final todo saldrá muy bien.

ESCORPIO

Algo que tienes en mente es terminar tu relación amorosa actual, y es que está ha sido una de las relaciones más estables que has tenido hasta el momento; sin embargo, los astros te recomiendan que este no es el mejor momento para dar por terminada esa relación. En el trabajo también se viene un tiempo de pensar y tomar decisiones que tiene mucho que ver con tu futuro.

SAGITARIO

Tus energías no están al cien en el trabajo y a pesar de que eres un buen líder cuando de trabajo se trata, pensarás muy bien la posibilidad de dejar de ser líder en este momento de tu vida. Hay veces en las que querrás tomar tus propias decisiones dentro de tu relación, esto habla mucho de tu confianza.

CAPRICORNIO

La mejor forma de acercarse a la persona por la que tienes interés romántico es dejarse de rodeos y hacerlo de forma directa, tener la iniciativa puede llevarte muy lejos en terrenos del amor. Debes darte cuenta que en tus manos tienes la fórmula del éxito así que no dudes en ponerla en marcha, estás en un punto de tu vida en el que estás dudando de tus capacidades.

ACUARIO

Cuando se trata del pasado algo que debes poner en práctica es el soltar y esto se aplica para las personas, pues hay un amor del pasado del que solamente estás jugando con sus sentimientos y quizá solo sigues ahí con ese alguien por lástima; esto no es justo para la otra persona ni para tu vida. Errar es de humanos, pero no puedes cometer fallas en todos lo que haces o decides.

PISCIS

De ahora en adelante ver la vida con otros ojos te permitirá sentirte pleno y feliz, dejar atrás el drama será una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida. Rodearte de personas que te sumen será una de las mejores cosas que puedes hacer, ya que su energía te ayudará a sentirte pleno.