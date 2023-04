Se calientan las cosas entre Vladi Guerrero Jr y Anthony Rizzo tras pelotazo

Los ánimos se calentaron en la noche del viernes 21 de abril en New York, luego que el lanzador Greg Weissert otorgara un pelotazo a 93 millas en el hombro a Vladimir Guerrero Jr, y este intercambiara algunas palabras con Anthony Rizzo, primera base de los Yankees.

Previo a este juego Vladimir Guerrero Jr admitió que lleva algo personal con los Yankees y por eso le encanta hacerles daño con su madero. En lo que fue su primer turno de la noche, el dominicano disparó un cuadrangular de 406 pies por todo el jardin izquierdo.

Poco después sumó un sencillo en la séptima entrada que luego se convirtió en carrera con un doblete de Brandon Belt.

En lo que fue su ultimo turno al bate de la noche fue víctima de un pelotazo a 93 millas de Weissert en su codo izquierdo, que por suerte llevaba un protector con él y no le provocó alguna lesion mayor. Sin embargo, Vladimir Guerrero Jrle dio la vuelta al home plate e iba caminando despacio mientras le daba una mala mirada al lanzador.

Anthony Rizzo como uno de los veteranos y líderes de los Yankees, tenía que proteger la espalda del lanzador, asi que se iba dirigiendo hacia Vladimir Guerrero Jr y comenzaron a intercambiar palabras. Los árbitros lograron interponerse a tiempo y no permitieron que las cosas empeoraran.

Video:

Vladimir Guerrero Jr. stares down Greg Weissert after getting hit by a pitch and Anthony Rizzo gets involved pic.twitter.com/08zU6IO8IP

— Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) April 22, 2023