El Hospital José María Vargas está en franca recuperación

Dr. Luís Lenin Peña, director del Hospital José María Vargas, nos dió un recorrido por sus instalaciones, donde ya se puede apreciar cómo el trabajo de un equipo calificado, le está cambiando el rostro, generando la confianza para miles de pacientes y sus familiares que permanecen por días ahí

Luís Lenin Peña, es un reconocido pediatra quien hace un poco más de un año, tomó las riendas del Hospital José María Vargas, ubicado en la Parroquia Altagracia en la ciudad de Caracas, recuperando paso a paso y con un valioso trabajo en equipo, las instalaciones del que fuera uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica.

Un recorrido gratificante

Para conocer de cerca los increíbles avances que este joven galeno ha logrado en uno de los centros hospitalarios más importantes de Caracas, recorrimos todas sus instalaciones y constatamos cómo se han rehabilitado varias áreas que estaban en completo abandono.

“Este no ha sido un trabajo fácil, pero hubiese sido imposible de realizar, sino fuera por la colaboración que recibo del valioso equipo de profesionales con los que cuento”, destacó el Dr. Peña.

Una organización de primera línea

El galeno nos explicó que ya se han identificado todas las areas que se van a recuperar y para ello, la directiva decidió avocarse a esa labor punto por punto.

Además, han dividido las obras en las primeras cinco áreas que requieren de la mayor atención. Asimismo, El Dr. Peña, declaró que el trabajo que ha llevado a cabo para el rescate del emblemático hospital caraqueño, ha sido producto del trabajo conjunto entre un equipo excepcional de profesionales que han laborado en el Vargas por décadas y de aliados externos que desean devolverle la gloria al nosocomio.

“Los Varguistas lo hacen de corazón”

El Dr. Peña, resaltó que todo el personal que labora en el Vargas, es una de las principales fortalezas que han llevado a su recuperación. “Aquí todos somos varguistas y venimos a trabajar por amor al hospital, para brindarle la mejor atención a todos nuestros pacientes”, añadió.

Con sólida visión de futuro

Para el 2023, el galeno expresó que esperan seguir avanzando, gracias al invaluable apoyo de la ministro de salud, la Dra. Magaly Gutierrez Viña, quien ha logrado incentivan constantemente a todo el personal, con el firme objetivo de alcanzar todas y cada una de la metas establecidas. “Queremos levantarlo y que las personas cuenten con una atención de calidad, como lo fue en sus inicios, puesto que siempre ha sido la cuna de todos los médicos en venezuela”, enfatizó Peña.

El médicó recalcó que continuarán con la recuperación de área por área. Comenzando por la restauracion y reequipamiento de las emergencias de adultos y pediátrica. Objetivo que no ponemos en duda, puesto que pudimos constatar que la Sala 1, ya está totalmente recuperada.

Finalmente, el director de hospital más joven del país, explicó que cuando se le dió la responsabilidad de llevar las riendas del Hospital José María Vargas, muchos dudaron si podía dar la talla. “Gracias a la formación que recibí, me uní con los más expertos en materia hospitalaria, yo no me traje a mi subdirector de la calle, preferí trabajar con un subdirector del hospital que conociera las debilidades y fortalezas de este centro, que me dijera las realidades”.Ella es la Dra Waleska Morillo, con quien Peña ha conformado una dupla exitosa.

Desde el Diario La Voz, les deseamos que continúen con su demandante misión, y que puedan lograr el cometido que ya está llenando de alegría a miles de pacientes y sus familias, quienes han vuelto a considerar al Vargas, como uno de los hospitales donde se les presta la mejor atención.

Helayne Pérez Bethelmy / [email protected]

Fotografías: Jorgelis Landaeta