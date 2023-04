Expresidente de Perú Alejandro Toledo se entregó en EE.UU.

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó este viernes a las autoridades estadounidenses, como paso previo para su extradición a su país, donde lo imputan por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

La justicia peruana acusa al exmandatario (2001-2006) de haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

Toledo llegó a la sede de la Corte de San José, en California (EE. UU.), a las 09H00 hora local (16H00 GMT), donde fue puesto en una cárcel a la espera de que se concrete su extradición a Perú.

Se estima que la entrega del exgobernante a las autoridades peruanas se lleve a cabo en un plazo menor a una semana, según dijeron fuentes judiciales a medios de comunicación.

¿De qué se le acusa a Alejandro Toledo en Perú?

Perú pidió en mayo de 2018 la extradición del exmandatario para procesarlo por tráfico de influencias y lavado de activos como parte de la investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y del caso conocido como «Ecoteva».

Toledo, había dilatado el proceso judicial en su contra alegando el mal estado de su salud, permanecía en arresto domiciliario desde el año 2020.

En entrevista a un medio de comunicación, el exmandatario negó los cargos por los que se le acusa, por los cuales la fiscalía peruana solicita 20 años y seis meses de prisión.

“No sé quiénes van a venir a recogerme del Perú, pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido por favor que no me maten en la cárcel”, expresó Toledo.