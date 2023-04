Pareja de Leoner Azuaje pide asilo + VIDEO

Pareja de Leoner Azuaje, el funcionario muerto en prisión, pide asilo a las embajadas de España y Perú: “Resguarden mi vida» + VIDEO

Claudia Pimentel, la pareja del expresidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje Urrea, quien murió bajo custodia del régimen dos días después de que se anunciara su detención por supuesta corrupción, clamó este viernes por protección de las embajadas de España y Perú en Caracas.

“Exijo la protección del Gobierno peruano, porque yo soy peruana sin doble nacionalidad. Mis hijas también lo son. Y exijo además la protección de la Embajada española para mi cuñada y para mi suegra. Ellas también tienen que estar protegidas porque no sabemos qué está pasando (…) Necesito que nos den asilo, necesito que me protejan”, imploró en un video divulgado en las redes sociales.

Pimentel dijo temer por su vida, ya que ha sido citada a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta, razón por la cual decidió reguardarse en un lugar no identificado.

“Yo necesito exigir que me expliquen qué sucedió. Yo ahorita mismo no puedo acercarme a declarar, porque no puedo separarme de mis hijos y de mi madre. Yo no puedo dejar mi espacio de seguridad, no puedo”, expresó.

Además, la pareja de Leoner Azuaje Urrea exigió “a la Fiscalía, la Defensoría de la República Bolivariana de Venezuela que proteja a mi vida y la de mis hijas, la de mi madre, mi cuñada y mi suegra”.

Además de Claudia Pimentel, otros familiares del exfuncionario muerto bajo custodia también han expresado temor por su seguridad. La madre, Rosalía Urrea, y la hermana de la víctima, Mónica Azuaje, divulgaron un video dirigido a Nicolás Maduro, en el que denuncian que Azuaje Urrea estuvo bajo desaparición forzada.

“A él se lo llevaron del apartamento, se lo llevaron de su casa el 14 de este mes (abril). Lo dejaron detenido y yo tuve 6 días sin saber de mi hijo. Fuimos al SEBIN y nos tiraron la puerta en la cara, nunca nos dieron respuesta. Fuimos a la Fiscalía, al Ministerio Público, y nos cerraron las puertas, nadie me dijo nada de mi hijo. Y yo pido justicia, porque mi hijo no come intachable”, clamó la madre de la víctima.

Los familiares dijeron temer por su integridad, pues consideran que corren “peligro”, por lo cual pidieron protección.

“Nosotros pedimos protección. Protección porque tenemos miedo. Toda la familia porque el miedo. Necesito protección urgentes para la familia, la esposa y sus hijas que están en peligro. Necesitamos protección”, clamaron.

El régimen de Maduro informó la noche del martes 18 de abril la detención de Leoner Azuaje Urrea y dos días después, a través de Twitter, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció su muerte en prisión.

Saab aseguró, antes de realizar una investigación, que la muerte de Azuaje se debió a un “suicidio”.

Periodista Javier Ignacio Mayorca: ! Leoner Azuaje, tenía lesiones en su cuerpo!