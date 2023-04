Vladimir Guerrero Jr. sigue con su misión de hacerle daño a Yankees

El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr. sigue cumpliendo sus deseos de hacerle daño ofensivo a los New York Yankees, equipo que definitivamente no es de su agrado según lo que ha manifestado en diversos programados deportivos en las Grandes Ligas.

Mediante el primer juego de la serie entre Yankees y Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero Jr abrió el marcador con un cuadrangular de dos carreras ante los envíos de su paisano Domingo Germán, lanzador de los Mulos del Bronx.

El batazo de Vladi salió a 106 millas por hora y recorrió una distancia de 416 pies por todo el jardin izquierdo.

Video

Cabe destacar que antes de este partido, Vladi jr hablo un poco sobre los comentarios que aún repite sobre su pensar que nunca jugará para los New York Yankees pase lo que pase, ya que es algo que supera lo profesional, va mas allá de lo personal. Cuando se le preguntó el porqué insiste con esos comentarios, dijo lo siguiente:

“Es una cosa personal. Vuelve con mi familia. Esa es mi decisión y nunca cambiaré eso” dijo Vladi Jr.

Vladimir Guerrero Jr. on his off-season comments that he would never play for the Yankees (via interpreter):

“It’s a personal thing. It goes back with my family. That’s my decision and I will never change that.” #BlueJays pic.twitter.com/SJd766u25F

— Keegan Matheson (@KeeganMatheson) April 21, 2023