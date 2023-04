Estimados lectores, Carta Semanal: Vídeos /// Muertes del Estado/ Ocho mil gritan/CPI detenciones/ Juan una lágrima/ Esta semana hemos visto una triste noticia: otra persona ha muerto en manos del estado.

La muerte de una persona en estas condiciones es un hecho grave que puede implicar una violación de los derechos humanos. Esto se suma a los 8.900 casos que gritan justicia ante la Corte Penal Internacional y finalizamos con el drama que vive el comercio en Juan Griego en la isla de Margarita.

Muertes del Estado

La muerte de una persona bajo la custodia del estado es un hecho grave que puede implicar una violación de los derechos humanos. Según los principios internacionales, el estado tiene la obligación de respetar y proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas privadas de libertad.

Además, el estado debe garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas y que se brinde asistencia médica oportuna y eficaz a los detenidos que la requieran. Cuando una persona muere bajo la custodia del estado, se presume que hubo una responsabilidad estatal, salvo que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el estado tiene el deber de investigar de forma pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las causas y circunstancias de la muerte, así como de sancionar a los posibles responsables y reparar a los familiares de la víctima.

El Protocolo de Minnesota

El Protocolo de Minnesota, también conocido como Protocolo de Lund, es un conjunto de medidas preventivas diseñadas para evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de cometer crímenes de lesa humanidad puedan influir en la investigación o el proceso judicial relacionado con esos delitos. A continuación se presentan algunos ejemplos de casos en los que se ha utilizado el Protocolo de Minnesota

En 1998, el Protocolo de Minnesota se utilizó en Ruanda para evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de cometer genocidio influyeran en la investigación y el proceso judicial relacionados con ese delito. En 2001 en Bosnia y Herzegovina para evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de cometer crímenes de guerra influyeran en la investigación y el proceso judicial relacionados con esos delitos. Se utilizó en Timor Oriental para evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de cometer crímenes contra la humanidad influyeran en la investigación y el proceso judicial relacionados con esos delitos.

Otro preso que fallece bajo custodia del Estado

Cuando el #Sebin me secuestró me vaciaron los bolsillos del pantalón, me quitaron la correa y se ocuparon de inmediato de chequear las trenzas a mis zapatos. «No podemos dejarte zapatos con trenzas», me dijeron. Braulio Jatar

El ciudadano Leoner Azuaje Urrea, en proceso por corrupción, su muerte se suma a la de presos por razones políticas que han fallecido bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro.

Con Azuaje son 11 los detenidos que han muerto bajo custodia del Estado. Entre estos fallecidos se encuentran:

Rodolfo González: conocido como El Aviador, Rodolfo Pedro González Martínez muerto en su celda del Sebin a mediados de marzo de 2015. Carlos García: concejal de Guasdualito, en el estado Apure, falleció a mediados de septiembre de 2017, víctima de un accidente cerebrovascular mientras se encontraba detenido en un calabozo del Sebin en la entidad. Rafael Arreaza: el teniente falleció el 30 de noviembre de ese mismo año con apenas 28 de años de edad a consecuencia de dos disparos que recibió en un presunto intento de fuga de la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques. Fernando Albán: el concejal de Primero Justicia murió el 8 de octubre de 2018 luego de que cayera del décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Nelson Martínez: acusado por presuntos cargos de corrupción durante su gestión como directivo en Pdvsa y Citgo, falleció el 12 de diciembre de 2018 como consecuencia de una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y respiratoria. Rafael Acosta Arévalo: el capitán de corbeta victima de secuestro de funcionarios de la Dgcim el 22 de junio de 2019, acusado de conspiración y traición a la patria. Seis días después de desconocer su paradero, fue presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Fuerte Tiuna con visibles muestras de tortura en su cuerpo. Ante la petición de sus allegados, fue trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, donde falleció seis días después. Pedro Santana: acusado de presunta vinculación con actos terroristas, el productor ganadero fue detenido el 29 de agosto de 2019. Casi un año después, el 14 de agosto de 2020, murió cumpliendo arresto domiciliario a causa de varias complicaciones médicas. Salvador Franco: el miembro de la comunidad indígena pemón falleció el 3 de enero de 2020 a causa de un edema cerebral, shock séptico y un cuadro severo de desnutrición producto de una tuberculosis no tratada. Gabriel Medina: lo detienen el 24 de abril de 2020 acusado de planear el secuestro del dirigente Diosdado Cabello. Bajo prisión preventiva y sin condena, enfermó de tuberculosis y no tuvo acceso a tratamiento médico ni traslado a un centro hospitalario. Murió el 29 de agosto de ese año, víctima de un paro respiratorio. Raúl Baduel: el general y otrora mano derecha del fallecido presidente Hugo Chávez murió el 12 de octubre de 2021 a consecuencia de complicaciones vinculadas al COVID-19, según Tarek William Saab.

Ocho mil Novecientos gritan justicia

Los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos que atentan contra la integridad de las personas y se consideran crímenes graves de preocupación internacional. Estos actos incluyen asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas y apartheid.

La Corte Penal Internacional (CPI) publicó el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”) que recopiló los testimonios de 8.900 víctimas venezolanas, en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Este informe recopila los testimonios de miles de víctimas que han sufrido los horrores del régimen de Nicolás Maduro, y presenta pruebas sólidas que respaldan la solicitud del fiscal de La Haya para abrir una investigación formal sobre la situación en Venezuela.

En el informe, la CPI cita algunos de los testimonios de las víctimas que relataron las torturas y la violencia sexual que sufrieron por parte del régimen de Nicolás Maduro:

Una pequeña muestra de las monstruosidades ejecutadas por los torturadores:

“Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos”.

“[La víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN quienes lo amarraron de pies y manos, lo amarraron a un carro del SEBIN y lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [Redactado] donde lo fue torturado durante 24 días. […]

Las torturas eran literalmente macabras; le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixió cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que le dañó gravemente los pulmones; le aplicó descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpear todo su cuerpo con toallas mojadas; lo hacía bañar a toda hora en orines y excrementos […]”.

Mi esposa […] era constantemente abusada sexualmente bajo la amenaza de que si no lo toleraba no la dejarían verme […]. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, le hicieron tocamientos indecentes (violencia sexual), y en una ocasión incluso la obligaron a quitarse la compresa menstrual para ‘verificar que no tenía objeto oculto’, lo que fue tremendamente humillante y ofensivo para ella […]. Había una ocasión en que fue aún peor porque obligaron a nuestros hijos a presenciar cómo desnudaban a su madre y a su abuela y querían desnudar a mis hijos”.

“Unos desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces entraron a mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me golpearon, me escupieron, me tiraron del pelo, me dijeron que me violarían, me pegaron con una pistola y amenazaron con matar a mi familia porque yo era ‘un maldito fascista de la oligarquía‘.

“La víctima trató de escapar pero no lo logró, la agarraron […] Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla […].

La publicación del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este informe recopila los testimonios de miles de víctimas que han sufrido los horrores del régimen de Nicolás Maduro, y presenta pruebas sólidas que respaldan la solicitud del fiscal de La Haya para abrir una investigación formal sobre la situación en Venezuela.

Vienen detenciones CPI

Según fuentes periodísticas, se espera que en los próximos días la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emita una orden de arresto contra los jefes policiales del régimen de Maduro y sus torturadores, quienes están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad. Si bien aún no se ha confirmado la fecha exacta de la emisión de la orden de arresto, se espera que esta medida sea un paso importante en la lucha contra la impunidad y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las fuentes indican que la CPI ha dejado claro que no se tolerará la violencia y la represión en el país y que aquellos responsables de cometer estos crímenes serán llevados ante la justicia. Esta decisión es esperada con gran expectativa por parte de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, quienes han denunciado reiteradamente la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.

Comercio de Juan Griego una lagrima

Cerca del 80% de los comercios que forman parte de la zona comercial Juan Griego, en el estado Nueva Esparta, han tenido que cerrar sus puertas debido a la baja en las ventas registradas en los últimos tiempos. A pesar de que la isla es un atractivo turístico, el asueto de Semana Santa no dejó un gran porcentaje de ventas para la mayoría de los negocios de la zona.

Además de los bajos ingresos, los comerciantes enfrentan importantes gastos en impuestos, servicios y personal, lo que hace que el objetivo de mantenerse a flote sea cada vez más difícil. Lorennys Carreño, una de las comerciantes del área, señaló que las expectativas están cada vez más bajas y que ni siquiera pudieron repuntar durante la Semana Santa.

Los consumidores han optado por adquirir productos en otras zonas de la región insular debido a los altos precios en Juan Griego, lo que ha llevado a que esta zona apenas cubra el 9% del ramo comercial de la entidad. La situación es preocupante para los comerciantes de la zona, quienes ven cómo su negocio se ve afectado por la baja actividad económica.

