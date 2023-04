Chequea y recibe Bonos de la Patria para última semana de abril

En la última semana de abril se pagarán los 4 bonos que faltan por asignar a través del sistema Patria, de los 10 planificados para la segunda quincena de este mes. Los bonos y otros pagos del Sistema Patria están dirigidos a diferentes sectores sociales. Los beneficiarios siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán del N° 67373 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria.

Esta última semana del mes de abril de 2023 pagarán 4 bonos a través del Sistema Patria. Los siguientes pagos no incluyen otros que, de manera extraordinaria, puedan asignarse. Tampoco contemplan el aumento de los montos que suelen realizar a principios de cada mes. Los bonos a entregar antes de culminar abril y sus montos son:

1. Economía Familiar (Última semana) Bs.72

2. El Buen Pastor Bs.330

3. Cultores Populares Bs.180

4. Premios a tuiteros (4ta. semana) Bs.42,50 a Bs.85

Cada bono anunciado por Maduro hoy es depositado en el Monedero Patria; así se hizo con los 14 beneficios que desde que inició abril el gobierno nacional ha entregado. Además, el gobierno decidió entrega un segundo bono especial a propósito del 19 de abril. Así desde el 19 de abril se entrega el Bono Revolución es Independencia. La entrega será hasta el 29 de abril de 2023.

Hasta ahora no hay información oficial de un bono nuevo no esperado; sin embargo, no se descarta que el gobierno nacional haga algún anuncio esta última semana de abril. El sistema Patria entrega los beneficios de forma directa y según la condición social del beneficiario. Se recomienda mantener al día todos los datos que el sistema requiere. Por ello, es importante que revises la información de tu perfil y la actualices, así como llenar cada encuesta que la plataforma pone a disposición.