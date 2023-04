URGENTE Guaidó no está en embajada pero renunciaría a ser precandidato

URGENTE Guaidó no está en embajada de Francia pero considera no ser precandidato. En las últimas horas se ha especulado que el líder opositor Juan Guaidó se encontraría refugiado en la Embajada de Francia en Caracas. Sin embargo, fuentes cercanas al político han confirmado que esta información no es cierta.

Guaidó, quien se encuentra acosado y con una presunta orden de detención en su contra, no podrá participar como candidato en las próximas primarias de Voluntad Popular, el partido político al que pertenece.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la razón de esta decisión es precisamente la situación jurídica que enfrenta Guaidó, quien ha sido acusado por el régimen de Nicolás Maduro de diversas irregularidades.

A pesar de esto, el líder opositor ha manifestado su intención de seguir luchando por la libertad y la democracia en Venezuela

Cabe destacar que Juan Guaidó tuvo reconocimiento por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela desde enero de 2019

