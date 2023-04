Lula propone grupo para solucionar conflicto Rusia -Ucrania

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha propuesto la creación de un grupo de países que contribuyan a solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lula aseguró que su país quiere encontrar la forma de establecer la paz mediante la mesa de negociaciones y no la guerra. Para ello, es necesario constituir un grupo de países que se sienten a discutir la paz en Ucrania y Rusia. Lula también criticó la implicación de Occidente en el conflicto ucraniano y rechazó la solicitud del canciller alemán de suministrar proyectiles. Asimismo, reconoció que Rusia cometió un error al iniciar su operación militar en Ucrania, pero Brasil no quiere elegir un bando y quiere un grupo de países para dialogar. Sus declaraciones se dieron en Lisboa, donde también afirmó que no quiere complacer a nadie y que busca una tercera alternativa para solucionar el conflicto, que es la construcción de la paz. Esta información es de RT en Español.



